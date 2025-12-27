VEM AÍ?

Prefeito Bruno Reis celebra show de Roberto Carlos em Salvador e projeta próximas atrações de peso

Durante balanço de eventos na capital, o gestor destacou a importância da apresentação gratuita do "Rei" para o turismo local e brincou sobre a expectativa do público ao citar Fábio Jr.

Nauan Sacramento

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 12:09

Show de ROberto Carlos em Salvador Crédito: Bruno Conha/ Secom PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, celebrou neste sábado (27 de dezembro de 2025) o sucesso do primeiro show gratuito de Roberto Carlos na capital baiana. A apresentação, considerada um marco para o calendário de eventos da cidade, reuniu uma multidão e afirmou a estratégia da administração municipal de atrair grandes nomes da música brasileira para apresentações em praça pública.

Durante conversa com a imprensa em um evento oficial, o prefeito enfatizou que a vinda do "Rei" sem custos de ingresso para a população foi fruto de uma negociação extensa e um investimento no setor turístico-cultural. Segundo Reis, o evento não apenas movimentou a economia formal e informal, mas também elevou a visibilidade de Salvador como o principal destino de grandes espetáculos no Nordeste durante o período de festas.

A gestão municipal avalia que eventos deste porte geram um efeito multiplicador na rede hoteleira e no setor de serviços. Para o prefeito, a gratuidade é um diferencial que democratiza o acesso ao entretenimento de alto nível, além disso, o prefeito elogiou a atuação da Guarda Municipal e dos órgãos de trânsito, que operaram sem incidentes graves.

Questionado sobre como a prefeitura pretende manter o nível das atrações para o próximo ano, após o sucesso de Roberto Carlos, Bruno Reis respondeu com bom humor. Ao ser indagado se o público agora "ficaria mal-acostumado" com shows de grandes ídolos românticos, o prefeito brincou sobre as próximas possibilidades.

"A régua subiu, né? O povo agora vai querer saber quem vem depois do Rei. Já estão me perguntando: 'Prefeito, e agora? Fábio Jr.?'", ironizou o gestor aos risos, sem confirmar, no entanto, qualquer contratação oficial para o cronograma de 2026.