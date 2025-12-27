Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeito Bruno Reis celebra show de Roberto Carlos em Salvador e projeta próximas atrações de peso

Durante balanço de eventos na capital, o gestor destacou a importância da apresentação gratuita do "Rei" para o turismo local e brincou sobre a expectativa do público ao citar Fábio Jr.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 12:09

Show de Roberto Carlos em Salvador
Show de ROberto Carlos em Salvador Crédito: Bruno Conha/ Secom PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, celebrou neste sábado (27 de dezembro de 2025) o sucesso do primeiro show gratuito de Roberto Carlos na capital baiana. A apresentação, considerada um marco para o calendário de eventos da cidade, reuniu uma multidão e afirmou a estratégia da administração municipal de atrair grandes nomes da música brasileira para apresentações em praça pública.

Durante conversa com a imprensa em um evento oficial, o prefeito enfatizou que a vinda do "Rei" sem custos de ingresso para a população foi fruto de uma negociação extensa e um investimento no setor turístico-cultural. Segundo Reis, o evento não apenas movimentou a economia formal e informal, mas também elevou a visibilidade de Salvador como o principal destino de grandes espetáculos no Nordeste durante o período de festas.

A gestão municipal avalia que eventos deste porte geram um efeito multiplicador na rede hoteleira e no setor de serviços. Para o prefeito, a gratuidade é um diferencial que democratiza o acesso ao entretenimento de alto nível, além disso, o prefeito elogiou a atuação da Guarda Municipal e dos órgãos de trânsito, que operaram sem incidentes graves.

Questionado sobre como a prefeitura pretende manter o nível das atrações para o próximo ano, após o sucesso de Roberto Carlos, Bruno Reis respondeu com bom humor. Ao ser indagado se o público agora "ficaria mal-acostumado" com shows de grandes ídolos românticos, o prefeito brincou sobre as próximas possibilidades.

"A régua subiu, né? O povo agora vai querer saber quem vem depois do Rei. Já estão me perguntando: 'Prefeito, e agora? Fábio Jr.?'", ironizou o gestor aos risos, sem confirmar, no entanto, qualquer contratação oficial para o cronograma de 2026.

Apesar da brincadeira, a equipe de eventos da prefeitura já trabalha no planejamento do calendário do próximo ciclo, focando em diversificar os gêneros musicais para atender aos diferentes perfis de baianos e turistas que frequentam a capital.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Idosos de abrigos acompanham show de Roberto Carlos em Salvador em ação da prefeitura

Do colo da mãe à primeira vez ao vivo: show de Roberto Carlos mobiliza gerações em Salvador; confira

Fãs de várias gerações se reúnem para ver Roberto Carlos de pertinho

800 idosos de instituições de acolhimento assistirão ao show de Roberto Carlos

O Rei em Salvador: como começou a tradição das rosas nos shows de Roberto Carlos

Tags:

Salvador Bruno Reis Fábio jr. Roberto Carlos

Mais recentes

Imagem - 'Líder de candomblé mais importante do mundo', diz Daniela Mercury ao se despedir de Mãe Carmen

'Líder de candomblé mais importante do mundo', diz Daniela Mercury ao se despedir de Mãe Carmen
Imagem - Guarda Municipal detém homem por tentativa de invasão e roubo em  secretaria municipal de Salvador

Guarda Municipal detém homem por tentativa de invasão e roubo em  secretaria municipal de Salvador
Imagem - Dez pessoas morrem em acidente na Bahia após carros baterem de frente e pegar fogo

Dez pessoas morrem em acidente na Bahia após carros baterem de frente e pegar fogo

MAIS LIDAS

Imagem - Chef premiada denuncia furto de ceias por motorista de aplicativo e prejuízo de R$ 4 mil
01

Chef premiada denuncia furto de ceias por motorista de aplicativo e prejuízo de R$ 4 mil

Imagem - Crianças mortas a marretadas ao tentar proteger a mãe chamavam o padrasto de pai
02

Crianças mortas a marretadas ao tentar proteger a mãe chamavam o padrasto de pai

Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (27 de dezembro) anuncia fim da angústia e virada emocional para 3 signos
03

Anjo da Guarda deste sábado (27 de dezembro) anuncia fim da angústia e virada emocional para 3 signos

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (27 de dezembro): o dia ativa movimento, foco e preparação para novos ciclos
04

Cor e número da sorte de hoje (27 de dezembro): o dia ativa movimento, foco e preparação para novos ciclos