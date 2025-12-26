ROBERTO CARLOS EM SALVADOR

800 idosos de instituições de acolhimento assistirão ao show de Roberto Carlos

O objetivo é transportar aproximadamente 30 idosos de cada lar registrado para oferecer “uma noite repleta de alegria, felicidade e gratidão”

Nauan Sacramento

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 12:21

Roberto Carlos Crédito: Reprodução | Instagram

Em uma iniciativa de inclusão social e lazer, cerca de 800 idosos residentes em Instituições de Longa Permanência (ILPIs) da capital baiana serão levados para assistir ao show do cantor Roberto Carlos. O evento, que integra a programação cultural da cidade, contará com uma logística especial para garantir o deslocamento e o conforto dos beneficiários.

A ação é coordenada pela gestão municipal em parceria com os abrigos e visa proporcionar acesso à cultura para um público que, em decorrência da idade e das condições de acolhimento, possui mobilidade restrita ou poucas oportunidades de lazer externo.

Uma equipe multidisciplinar, composta por cuidadores, enfermeiros e assistentes sociais, acompanhará o grupo durante todo o evento. A organização do show destinou uma área com acessibilidade e assentos prioritários para acomodar os 800 convidados de forma segura.

Especialistas em geriatria ressaltam que atividades culturais dessa magnitude têm impacto direto no bem-estar psíquico dos idosos. O repertório do artista, que atravessa gerações, funciona como um estímulo à memória afetiva e ao fortalecimento de laços comunitários entre os residentes das diferentes instituições.