Mulher fica ferida após correr de assaltantes e cair nas pedras em praia de Ondina

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 09:58
Uma mulher de 30 anos ficou ferida após tentar fugir de uma tentativa de assalto e cair nas pedras da praia de Ondina, em Salvador, na manhã desta terça-feira (17).
Segundo a Polícia Civil, a vítima estava acompanhada de uma amiga na faixa de areia localizada atrás do hotel Vila Galé quando percebeu a aproximação de dois homens suspeitos. Ao tentar correr, ela perdeu o equilíbrio e caiu sobre as pedras.
Veja imagens da Polícia Civil em ação
O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento no local. Em seguida, a mulher foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE), apresentando escoriações.
Buscas foram realizadas na região, na tentativa de localizar os suspeitos, mas até o momento não foram localizados.
A ocorrência é investigada pela 7ª Delegacia Territorial, no Rio Vermelho, como tentativa de roubo. De acordo com a polícia, nenhum pertence das mulheres foi levado.
Preços dos produtos vendidos na Páscoa não devem ser impactados
Depois de um período de dúvidas e ajustes internos, o dia traz sinais claros de que o esforço não foi em vão
A energia do dia favorece foco, constância e decisões conscientes
Dia traz viradas importantes, cortes necessários e aprendizado sobre aceitar o que não pode mais ser mantido