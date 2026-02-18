VIOLÊNCIA

Mulher fica ferida após correr de assaltantes e cair nas pedras em praia de Ondina

Vítima de 30 anos estava com uma amiga quando tentou fugir de suspeitos, segundo a polícia

Esther Morais

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 09:58

Praia de Ondina Crédito: Reprodução

Uma mulher de 30 anos ficou ferida após tentar fugir de uma tentativa de assalto e cair nas pedras da praia de Ondina, em Salvador, na manhã desta terça-feira (17).

Segundo a Polícia Civil, a vítima estava acompanhada de uma amiga na faixa de areia localizada atrás do hotel Vila Galé quando percebeu a aproximação de dois homens suspeitos. Ao tentar correr, ela perdeu o equilíbrio e caiu sobre as pedras.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento no local. Em seguida, a mulher foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE), apresentando escoriações.

Buscas foram realizadas na região, na tentativa de localizar os suspeitos, mas até o momento não foram localizados.