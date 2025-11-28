APÓS ACUSAÇÕES

Personal denunciado por abuso a mulheres em Salvador posta versículo bíblico: ‘Deus é a minha força’

Maurício Brasil é suspeito de abusar sexualmente de clientes dentro do consultório

Esther Morais

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 10:26

Maurício postou verso da Bíblia sobre fé e força Crédito: Reprodução

O personal trainer Maurício Brasil, denunciado por diversas mulheres - incluindo a influenciadora digital e enfermeira Maria Emília Barbosa - por abuso sexual, publicou na quinta-feira (27) um texto bíblico falando sobre fé e força. Embora ainda não tenha se pronunciado diretamente sobre as acusações, o versículo divulgado por ele diz: “Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso.”

Em nota, a advogada do personal, Paula Costa, informou que o caso segue em tramitação regular e que todas as medidas legais cabíveis já estão sendo adotadas, incluindo a formalização de uma queixa contra a enfermeira, primeira mulher a denunciar publicamente a situação.

“É importante esclarecer que o atendimento realizado pelo Sr. Maurício Brasil segue protocolos técnicos específicos, sempre com consentimento e ciência prévia das pessoas atendidas”, disse.

A denúncia de abuso foi feita por Maria Emília em um vídeo publicado nas redes sociais nesta semana. Segundo sua advogada, Luana Terra, mais de 50 outras mulheres já relataram situações semelhantes. De acordo com elas, o modus operandi do personal seria o mesmo: ele chamaria mulheres para parcerias de redes sociais e tocaria suas partes íntimas durante as consultas. Há também relatos de ejaculação.

Veja depoimento de outras vítimas 1 de 14

“Os depoimentos não param de chegar, inclusive de vítimas que hoje residem fora do Brasil”, afirmou Luana. “Estamos prestando todo o apoio necessário e o devido direcionamento jurídico para que cada uma dessas denúncias seja formalmente registrada, garantindo acolhimento, segurança e seriedade no tratamento de cada caso”, acrescentou.

Entenda principal denúncia

A influenciadora digital e enfermeira Maria Emília Barbosa, que acumula mais de 460 mil seguidores no Instagram, usou as redes sociais na terça-feira (25) para denunciar um abuso sexual cometido por um personal trainer em Salvador. Em um vídeo, ela contou que o homem fez movimentos em sua parte íntima durante uma consulta particular e colocou a mão dela no órgão genital dele.

“Ele lateralizou minha calcinha e fez movimentos na maca. Minha reação foi dar um tapa na mão dele e pedir que parasse. Ele parou, pegou minha mão, colocou no órgão genital dele e pressionou. Ainda disse: ‘Olha como fico com você’”, contou a influenciadora, emocionada.

A enfermeira contou que o caso ocorreu no início do ano e que processou o personal, mas só se pronunciou agora porque ontem foi o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Ela relembra que tudo começou quando foi treinar com uma amiga e pediu o contato de quem fez o treino para tentar uma parceria.

Eles negociaram o projeto pelo WhatsApp e, na primeira consulta particular, o personal pediu para a enfermeira levar um biquíni e deitar na maca. “Eu fiquei desconfortável, mas achei que fazia parte. Ele disse que eu estava tensa e ia fazer liberação miofascial. Ainda na maca, chegava muito perto da minha parte íntima. Achei estranho, congelei na maca, mas não reclamei; não chegou a tocar [nas partes íntimas]”, disse.

Depois disso, houve uma nova avaliação, 30 dias após a primeira consulta. Foi quando aconteceu o abuso. Maria contou que se vestiu rapidamente e saiu do local. “Eu me senti culpada por ter congelado, contei pras minhas amigas para saber as medidas cabíveis, e pessoas que consultei falaram que passaram pela mesma coisa. Apareceram outras vítimas”, revelou.