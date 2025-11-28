CLIMA TENSO

Sempre discreto, ‘publi’ de Daniel Cady com possível ‘indireta’ para Shawn Mendes surpreendeu fãs de Ivete

Publicação recente ganhou repercussão nas redes e reacendeu interesse sobre sua trajetória antes da separação

Heider Sacramento

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 07:00

Daniel chamou atenção nas redes na semana em que anunciou a separação Crédito: Reprodução

Uma publicação recente de Daniel Cady, interpretada por fãs como possível “indireta” para Shawn Mendes, surpreendeu o público e colocou novamente em destaque a trajetória do nutricionista, que sempre manteve postura discreta e mudou de perfil ao longo dos anos.

A movimentação de Daniel nas redes sociais chamou atenção justamente na semana em que ele e Ivete Sangalo anunciaram a separação. O comunicado oficial foi divulgado nesta quinta-feira (27), quando o casal informou que a decisão foi tomada de forma “conjunta e madura”, pedindo respeito ao momento e ao bem-estar dos filhos.

Ivete Sangalo e Daniel Cady começaram o relacionamento em 2008, quando ele ainda cursava Nutrição na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Nos primeiros anos, Daniel mantinha um perfil reservado, com aparições públicas raras e geralmente ao lado da cantora em momentos pontuais, como trios ou festas de Carnaval. A postura discreta contrastava com a intensa visibilidade de Ivete na música e na mídia.

Ivete Sangalo & Daniel Cady 1 de 25

Com o tempo, Daniel ampliou sua atuação profissional e digital. Depois de se formar em Nutrição, migrou para o universo online, participou de lives durante a pandemia e passou a assinar parcerias e conteúdo comercial. Em 2024, suspendeu voluntariamente seu registro como nutricionista por possível conflito de interesses, o que abriu espaço para atuar como influenciador, palestrante e empreendedor no ramo de alimentação saudável. A mudança marcou sua transição de “marido reservado” para figura pública com identidade própria.

Antes da confirmação da separação, fãs e colunistas perceberam sinais de desgaste na relação. Entre eles, a remoção de fotos antigas do casal no perfil de Daniel e a ausência da aliança em algumas aparições. Em 2021, ele afirmou, em live, que havia “limpado o Instagram” para focar no conteúdo profissional, algo que acabou alimentando rumores. Reportagens apontam que a separação teria amadurecido discretamente com o tempo, e o anúncio oficial apenas formalizou a decisão.