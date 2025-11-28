Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sempre discreto, ‘publi’ de Daniel Cady com possível ‘indireta’ para Shawn Mendes surpreendeu fãs de Ivete

Publicação recente ganhou repercussão nas redes e reacendeu interesse sobre sua trajetória antes da separação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 07:00

Daniel chamou atenção nas redes na mesma semana em que ele e Ivete anunciaram a separação
Daniel chamou atenção nas redes na  semana em que anunciou a separação Crédito: Reprodução

Uma publicação recente de Daniel Cady, interpretada por fãs como possível “indireta” para Shawn Mendes, surpreendeu o público e colocou novamente em destaque a trajetória do nutricionista, que sempre manteve postura discreta e mudou de perfil ao longo dos anos.

A movimentação de Daniel nas redes sociais chamou atenção justamente na semana em que ele e Ivete Sangalo anunciaram a separação. O comunicado oficial foi divulgado nesta quinta-feira (27), quando o casal informou que a decisão foi tomada de forma “conjunta e madura”, pedindo respeito ao momento e ao bem-estar dos filhos.

Ivete Sangalo e Daniel Cady começaram o relacionamento em 2008, quando ele ainda cursava Nutrição na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Nos primeiros anos, Daniel mantinha um perfil reservado, com aparições públicas raras e geralmente ao lado da cantora em momentos pontuais, como trios ou festas de Carnaval. A postura discreta contrastava com a intensa visibilidade de Ivete na música e na mídia.

Ivete Sangalo & Daniel Cady

undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
1 de 25
undefined por Reprodução

Com o tempo, Daniel ampliou sua atuação profissional e digital. Depois de se formar em Nutrição, migrou para o universo online, participou de lives durante a pandemia e passou a assinar parcerias e conteúdo comercial. Em 2024, suspendeu voluntariamente seu registro como nutricionista por possível conflito de interesses, o que abriu espaço para atuar como influenciador, palestrante e empreendedor no ramo de alimentação saudável. A mudança marcou sua transição de “marido reservado” para figura pública com identidade própria.

Leia mais

Ivete Sangalo e Daniel terminaram há seis meses, diz jornalista

Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica; veja fotos

‘Algo estava preso há tempos e precisava se romper’: entenda o que a astrologia diz sobre a separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Ivete já foi rejeitada por Daniel Cady quando se conheceram; relembre história de amor dos dois

Antes do anúncio de separação, Ivete Sangalo já havia desabafado sobre diferença de idade com Daniel Cady; relembre

Antes da confirmação da separação, fãs e colunistas perceberam sinais de desgaste na relação. Entre eles, a remoção de fotos antigas do casal no perfil de Daniel e a ausência da aliança em algumas aparições. Em 2021, ele afirmou, em live, que havia “limpado o Instagram” para focar no conteúdo profissional, algo que acabou alimentando rumores. Reportagens apontam que a separação teria amadurecido discretamente com o tempo, e o anúncio oficial apenas formalizou a decisão.

A “publi” recente de Daniel, interpretada por alguns seguidores como indireta a Shawn Mendes, fez o público levantar novas especulações sobre o clima no casamento. Não há confirmação de que o conteúdo tenha relação com a separação, mas o movimento digital ganhou força nos dias que antecederam o comunicado. Nas redes, a repercussão foi imediata: muitos seguidores demonstraram surpresa e emoção ao reagir ao término, reforçando a imagem pública de um casal visto como harmônico e sólido.

Leia mais

Imagem - Márcio Victor recebe alta após internação e seguirá tratamento em casa

Márcio Victor recebe alta após internação e seguirá tratamento em casa

Imagem - Vai para o BBB26? Globo pode pagar milhões em multas para garantir Nicole Bahls no reality

Vai para o BBB26? Globo pode pagar milhões em multas para garantir Nicole Bahls no reality

Imagem - Alinne Rosa lança álbum duplo com duas narrativas musicais e visuais

Alinne Rosa lança álbum duplo com duas narrativas musicais e visuais

Tags:

Casamento Ivete Sangalo Separação Divórcio Daniel Cady Shawn Mendes

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ivete Sangalo e Daniel terminaram há seis meses, diz jornalista

Ivete Sangalo e Daniel terminaram há seis meses, diz jornalista
Imagem - Sessão da Tarde exibe comédia com retorno familiar e barracos nesta sexta-feira (28 de novembro)

Sessão da Tarde exibe comédia com retorno familiar e barracos nesta sexta-feira (28 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam
01

Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam

Imagem - Ivete Sangalo e Daniel terminaram há seis meses, diz jornalista
02

Ivete Sangalo e Daniel terminaram há seis meses, diz jornalista

Imagem - Resultado da Lotofácil 3548, desta quinta-feira (27)
03

Resultado da Lotofácil 3548, desta quinta-feira (27)

Imagem - Justiça barra programa do governo estadual que enviaria alunos baianos para estudar Medicina em Cuba
04

Justiça barra programa do governo estadual que enviaria alunos baianos para estudar Medicina em Cuba