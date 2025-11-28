Sempre discreto, ‘publi’ de Daniel Cady com possível ‘indireta’ para Shawn Mendes surpreendeu fãs de Ivete

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 07:00
Uma publicação recente de Daniel Cady, interpretada por fãs como possível “indireta” para Shawn Mendes, surpreendeu o público e colocou novamente em destaque a trajetória do nutricionista, que sempre manteve postura discreta e mudou de perfil ao longo dos anos.
A movimentação de Daniel nas redes sociais chamou atenção justamente na semana em que ele e Ivete Sangalo anunciaram a separação. O comunicado oficial foi divulgado nesta quinta-feira (27), quando o casal informou que a decisão foi tomada de forma “conjunta e madura”, pedindo respeito ao momento e ao bem-estar dos filhos.
Ivete Sangalo e Daniel Cady começaram o relacionamento em 2008, quando ele ainda cursava Nutrição na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Nos primeiros anos, Daniel mantinha um perfil reservado, com aparições públicas raras e geralmente ao lado da cantora em momentos pontuais, como trios ou festas de Carnaval. A postura discreta contrastava com a intensa visibilidade de Ivete na música e na mídia.
Ivete Sangalo & Daniel Cady
Com o tempo, Daniel ampliou sua atuação profissional e digital. Depois de se formar em Nutrição, migrou para o universo online, participou de lives durante a pandemia e passou a assinar parcerias e conteúdo comercial. Em 2024, suspendeu voluntariamente seu registro como nutricionista por possível conflito de interesses, o que abriu espaço para atuar como influenciador, palestrante e empreendedor no ramo de alimentação saudável. A mudança marcou sua transição de “marido reservado” para figura pública com identidade própria.
Antes da confirmação da separação, fãs e colunistas perceberam sinais de desgaste na relação. Entre eles, a remoção de fotos antigas do casal no perfil de Daniel e a ausência da aliança em algumas aparições. Em 2021, ele afirmou, em live, que havia “limpado o Instagram” para focar no conteúdo profissional, algo que acabou alimentando rumores. Reportagens apontam que a separação teria amadurecido discretamente com o tempo, e o anúncio oficial apenas formalizou a decisão.
A “publi” recente de Daniel, interpretada por alguns seguidores como indireta a Shawn Mendes, fez o público levantar novas especulações sobre o clima no casamento. Não há confirmação de que o conteúdo tenha relação com a separação, mas o movimento digital ganhou força nos dias que antecederam o comunicado. Nas redes, a repercussão foi imediata: muitos seguidores demonstraram surpresa e emoção ao reagir ao término, reforçando a imagem pública de um casal visto como harmônico e sólido.