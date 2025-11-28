DIVÓRCIO

Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica; veja fotos

Casal visitou Machu Picchu em março; separação foi confirmada nesta quinta (27)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 00:01

Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady pegou muita gente de surpresa, mas o que muitos fãs não lembravam é que, há apenas sete meses, os dois estavam vivendo dias de puro romance no Peru. Em março deste ano, o então casal fez uma viagem especial ao país, com direito a passeios em Machu Picchu, trilhas, fotos apaixonadas e momentos que, agora, ganham um novo significado.

Na época, Ivete e Daniel compartilharam nas redes sociais registros encantados do passeio. O nutricionista publicou vários cliques da artista e não economizou nas declarações. Em um dos vídeos mais comentados, Ivete aparece cantando Corazón Partío, sucesso de Alejandro Sanz, sentada no banco de um trem. O improviso animou até os músicos locais, e Daniel, admirado, registrou tudo.

"Depois do rango, fomos caminhar pelo trem para fazer a digestão... Ela não se aguentou e já começou a tocar discretamente", escreveu ele, rindo da espontaneidade da então esposa. Na legenda seguinte, continuou: “Daí foi só uma questão de tempo para ela começar a dar um show”.

O fim da relação

Na noite desta quinta-feira (27), Ivete e Daniel usaram as redes sociais para anunciar que não seguem mais como um casal. No texto, publicado em conjunto, eles não utilizaram a palavra “separação”, mas o recado ficou claro: a relação chegou ao fim após 17 anos.

“Com respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes”, diz o comunicado. Eles destacaram que o processo acontece com cuidado, diálogo e muito respeito, afirmando que a prioridade continua sendo o bem-estar dos filhos.

O pedido por privacidade também chamou atenção. “Precisamos de serenidade para atravessar essa transição da melhor forma possível”, escreveram.



Nos comentários, muitos seguidores admitiram estar confusos com o tom do comunicado, já que os termos “divórcio” ou “fim” não foram citados. Ainda assim, a maioria compreendeu a mensagem e enviou apoio ao agora ex-casal.

Momentos marcantes antes da separação

A notícia chama ainda mais atenção porque, no Carnaval deste ano, Ivete protagonizou um dos momentos mais icônicos da relação. Do alto do trio, ao ver Daniel no meio da multidão, ela brincou e declarou publicamente todo seu amor:



“Diga aí, papi, se não está bom pra você? Ele chega a revirar os olhinhos… Isso é um gostoso da porr@! Eu estou casada com ele há 17 anos e tem 17 anos que a madeira deita! Te amo, daddy!”, gritou, arrancando gargalhadas da pipoca.

A cantora sempre tratou a vida íntima com leveza, já falou sobre sexo no palco, brincou sobre a concepção dos filhos e contou histórias inusitadas do relacionamento, sempre sem perder o bom humor.

Ivete já havia falado sobre inseguranças no início da relação

O que pouca gente lembrou após o anúncio é que, recentemente, Ivete tinha comentado sobre o início conturbado da relação por causa da diferença de idade entre os dois, ela com 53 anos, ele com 40.

No videocast apresentado pelo próprio Daniel, Ivete revelou: “A gente já se conheceu quebrando um monte de barreiras. Eu mais velha, cantora famosa, ele estudante, mais novo... tudo parecia apontar para o lado contrário”, disse.

Apesar disso, ela sempre destacou a maturidade do ex-marido: “Eu digo que ele é o velho da história. Ele é a experiência da tribo”.

Agora, o casal encerra uma das relações mais amadas do mundo artístico, sempre discreta, mas repleta de momentos públicos que conquistaram o Brasil.