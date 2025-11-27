Acesse sua conta
Antes do anúncio de separação, Ivete Sangalo já havia desabafado sobre diferença de idade com Daniel Cady; relembre

Ivete e Daniel anunciaram separação nesta quinta-feira (27) após 17 anos de união

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 21:15

Ivete Sangalo já havia desabafado sobre diferença de idade com Daniel Cady Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

A notícia de que Ivete Sangalo e Daniel Cady decidiram "seguir caminhos diferentes” pegou muita gente de surpresa nesta quinta-feira (27). O comunicado conjunto, publicado no Instagram, não usa palavras diretas como "divórcio" ou "separação", mas deixa claro que os dois não continuam mais como casal. A falta de clareza, porém, deixou os fãs completamente confusos e a internet mergulhou em teorias e mensagens de apoio.

O que muita gente talvez tenha esquecido é que, há pouco tempo, Ivete havia falado abertamente sobre as inseguranças do início da relação, especialmente por causa da diferença de idade entre ela, de 53 anos, e Daniel, de 40. O assunto veio à tona durante um episódio do videocast apresentado pelo próprio nutricionista.

Na conversa, Ivete relembrou que o começo não foi fácil e que os comentários negativos vindos de fora pesaram:

"A gente já se conheceu quebrando um monte de barreiras. Eu mais velha, cantora famosa, ele estudante, mais novo... tudo parecia apontar para o lado contrário”, contou a artista. Ela disse ainda que, apesar disso, Daniel sempre demonstrou maturidade: “Eu digo que ele é o velho da história. Ele é a experiência da tribo".

Marido de Ivete Sangalo manda recado em publi e fãs apontam indireta para Shawn Mendes

Marido de Ivete Sangalo manda recado em publi e fãs apontam indireta para Shawn Mendes

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciam fim do casamento em comunicado enigmático: 'Seguimos família'

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciam fim do casamento em comunicado enigmático: 'Seguimos família'

Ivete Sangalo se declarou para Daniel Cady no último Carnaval e deu detalhes da relação; relembre

Ivete Sangalo se declarou para Daniel Cady no último Carnaval e deu detalhes da relação; relembre

Segundo Ivete, a pressão externa chegou a fazer o casal duvidar se o relacionamento teria futuro. "A gente se perguntava: será que vai dar certo? Porque tudo ao redor dizia que não", desabafou.

Ela ressaltou, porém, que nenhum desses argumentos fazia sentido quando comparado ao que eles realmente viviam: "As coisas podem dar certo ou não, mas não por causa desses rótulos que as pessoas colocam".

O texto publicado nas redes sociais nesta quinta reacendeu muitas dessas discussões mas agora em outro contexto. Apesar de evitar termos diretos, Ivete e Daniel foram claros sobre a decisão:

"Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos seguir caminhos diferentes. Tudo está sendo conduzido com diálogo e cuidado", diz o comunicado.

Eles ainda pedem privacidade para enfrentar o momento com serenidade: "Seguimos unidos no que realmente importa: o bem-estar dos nossos filhos".

A separação surpreende ainda mais porque, no Carnaval deste ano, Ivete protagonizou uma das declarações públicas mais espontâneas da relação. Em cima do trio, ao ver Daniel na multidão, ela se derreteu ao vivo: "Isso é um gostoso da porr@! Estou casada com ele há 17 anos, e tem 17 anos que a madeira deita! Te amo, daddy!".

Esse jeito irreverente sempre marcou o relacionamento dos dois. A cantora nunca escondeu brincadeiras sobre a vida íntima, já comentou sobre a concepção dos filhos em tom leve e costumava contar histórias divertidas envolvendo o marido. Por isso, a notícia de agora causou ainda mais choque entre os fãs.

Juntos há 17 anos, pais de Marcelo, 16, e das gêmeas Marina e Helena, 7, Ivete e Daniel sempre foram vistos como um casal estável e discreto, exatamente por isso o comunicado caiu como uma bomba.

Procurada pelo CORREIO, a assessoria de Ivete Sangalo informou que não haverá nenhuma manifestação além do comunicado divulgado nas redes sociais. "Não teremos nenhum posicionamento. O que eles gostariam de dizer está no post. Obrigada pela compreensão", respondeu a equipe da cantora.

