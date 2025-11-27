Acesse sua conta
7 receitas de farofas práticas e saborosas

Veja como inovar o cardápio diário com versões irresistíveis desse acompanhamento

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 19:44

Farofa de bacon ao alho (Imagem: flanovais | Shutterstock)
Farofa de bacon ao alho Crédito: Imagem: flanovais | Shutterstock

A farofa é aquele acompanhamento versátil que transforma qualquer refeição em um momento ainda mais especial. Simples de fazer, ela agrada a diferentes gostos e pode ser preparada com uma infinidade de ingredientes que realçam ainda mais seu sabor. Pensando nisso, reunimos 7 receitas de farofa para você testar em casa e se surpreender. Confira!

Farofa de bacon ao alho

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de bacon picado
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 cebola descascada e picada
  • Sal e cheiro-verde picado a gosto
  • 1 xícara de chá de azeitona picada
  • 1 colher de sobremesa de azeite
  • 2 xícaras de chá de farinha de mandioca torrada

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o bacon e frite bem. Adicione os demais ingredientes, exceto a farinha de mandioca e o cheiro-verde, e refogue até a cebola ficar transparente. Por último, junte a farinha, mexa até dourar. Retire do fogo e finalize com o cheiro-verde. Sirva em seguida.

Farofa de quiabo

Ingredientes

  • 1/2 colher de chá de molho de pimenta
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de milho
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 1 cebola cortada em rodelas
  • 300 g de quiabo picado

Modo de preparo

Em água corrente, lave o quiabo, seque com papel-toalha e disponha em uma panela. Adicione o óleo, a manteiga e a cebola e leve ao fogo baixo para refogar, mexendo de vez em quando, até o quiabo ficar macio. Acrescente a farinha de milho e, aos poucos, a água, cozinhe até a farofa ficar levemente úmida. Tempere com sal e molho de pimenta. Desligue o fogo, transfira a farofa para um recipiente e sirva em seguida.

Farofa de milho

Ingredientes

  • 395 g de milho-verde
  • 395 g de ervilha
  • 395 g de seleta de legumes
  • 1 cebola descascada e picada
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • 2 xícaras de chá de farinha de milho amarela
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Junte os demais ingredientes, exceto a farinha, e misture bem. Por último, coloque a farinha e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Farofa para churrasco (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)
Farofa para churrasco Crédito: Imagem: WS-Studio | Shutterstock

Farofa para churrasco

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de farinha de mandioca torrada
  • 2 colheres de sopa de cebola em flocos
  • 1 colher de sopa de alho em pó
  • 4 colheres de sopa de manteiga
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho em pó e os flocos de cebola e refogue por 2 minutos. Retire do fogo e despeje a mistura em um recipiente. Acrescente a farinha de mandioca e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Farofa com banana-da-terra

Ingredientes

  • 3 bananas-da-terra descascadas e cortadas em rodelas
  • 2 xícaras de chá de salsinha picada
  • 2 xícaras de chá de farinha de mandioca
  • 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 colher de sopa de alho descascado e amassado
  • 3 colheres de sopa de manteiga
  • 1 cebola descascada e ralada
  • Óleo e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione as bananas-da-terra e frite até dourar. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira as bananas-da-terra para uma peneira e reserve. Na mesma panela com o óleo que fritou as bananas-da-terra, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e frite até dourar. Junte a salsinha e as bananas-da-terra, reduza o fogo e misture com cuidado. Aos poucos, coloque a farinha de mandioca e misture bem. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Farofa com ovo (Imagem: Regiane_Ferraz | Shutterstock)
Farofa com ovo Crédito: Imagem: Regiane_Ferraz | Shutterstock

Farofa com ovo

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 ovos
  • 1/2 cebola picada 
  • 1 xícara de chá de farinha de mandioca
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça a manteiga em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar levemente dourada. Quebre os ovos diretamente na frigideira e mexa bem até cozinhar completamente, formando pedaços pequenos. Acrescente a farinha de mandioca aos poucos, mexendo sempre para incorporar ao ovo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Continue mexendo até a farofa ficar bem soltinha e levemente dourada. Sirva em seguida.

Farofa de quinoa com cenoura

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho amassado
  • 1 cenoura ralada
  • 1 xícara de chá de farinha de quinoa
  • 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até ficar macia e levemente dourada. Junte o alho e refogue rapidamente, apenas até liberar o aroma. Adicione a cenoura e refogue por cerca de 2 a 3 minutos, mexendo sempre, até ficar levemente macia. Abaixe o fogo para médio-baixo, acrescente a farinha de quinoa aos poucos e misture bem para envolver todos os ingredientes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Mexa continuamente por mais 2 a 4 minutos, até a farofa ficar soltinha e levemente dourada. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

