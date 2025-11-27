ASTROLOGIA

Tarot de quinta (27 de novembro) anuncia boas surpresas, reconciliações e prosperidade para vários signos

O Tarot anuncia boas notícias, reconciliações e movimentos de prosperidade que favorecem vários signos.

Heider Sacramento

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A quinta-feira (27) chega com um clima promissor. O Tarot revela uma energia mais suave, guiada por oportunidades que surgem espontaneamente, conversas que se resolvem com facilidade e movimentos que aproximam as pessoas de resultados positivos. É um dia que favorece acordos, reencontros, prosperidade e abertura de caminhos.

Áries é guiado pela Rainha de Ouros, carta que traz senso prático e ganhos financeiros, além de estabilidade no trabalho. Touro recebe o Três de Copas, que anuncia celebrações, boas notícias e reconexões importantes. Gêmeos encontra o Seis de Espadas, que alivia tensões e marca a superação de um problema que vinha desgastando.

Câncer segue iluminado pelo As de Copas, carta de renovação afetiva e emoções positivas. Leão recebe o Dez de Ouros, símbolo máximo de prosperidade e segurança familiar, excelente para planejamento financeiro. Virgem é influenciado pelo Cavaleiro de Ouros, que reforça disciplina e avanço constante naquilo que exige foco e paciência.

Libra vive o brilho da Imperatriz, que traz fertilidade de ideias, criatividade e charme extra para lidar com situações delicadas. Escorpião encontra a energia profunda da Justiça, sinal de equilíbrio e decisões corretas sendo tomadas, especialmente no campo profissional. Sagitário recebe o Oito de Copas, que marca despedidas necessárias e libertação emocional.

Capricórnio recebe o Rei de Copas, que abre uma fase de maturidade emocional e conversas construtivas. Aquário segue com a energia expansiva da Roda da Fortuna, trazendo reviravoltas positivas e oportunidades inesperadas. Peixes encerra o dia com o Três de Ouros, favorecendo trabalho em equipe, reconhecimento e ideias que começam a ganhar forma.