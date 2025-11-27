Isabel Veloso é intubada após parada respiratória e marido pede orações: 'Nesse momento, é só orar para Deus'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 10:26
Marido de Isabel Veloso, Lucas Borbas revelou, nesta quinta-feira (27), que a influenciadora foi intubada após enfrentar complicações. O empresário postou uma sequência de Stories no Instagram chorando, e explicou que a esposa estava com excesso de magnésio no sangue e teve uma parada respiratória. Ela foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
"Olá, bom dia, pessoal! Tudo bem? Eu acho que eu tinha que vir aqui conversar com vocês porque seria egoísmo da minha parte não compartilhar com vocês, porque vocês são as pessoas que mais apoiam a Isabel, que mais estão com ela, sempre ajudam ela", iniciou.
"Essa madrugada, a Isabel passou muito mal, muito mal, e fizeram alguns exames, antes da colonoscopia, e a Isabel estava com excesso de magnésio no sangue. E, depois disso, a Isabel deu baixa, ela parou de respirar, parou de ter saturação, e foi para a UTI ser intubada", continuou.
Lucas se mostrou apreensivo, e pediu orações para Isabel. "Só queria compartilhar isso com vocês, eu peço oração porque sei que vocês apoiam e amam muito a Isabel, assim como eu. E acho que nesse momento é só orar para Deus".
Ele contou que estava indo para casa, onde vai aguardar informações sobre o estado de saúde da influenciadora. "Estou indo para casa, não posso ficar aqui no hospital, porque não tem muito o que fazer também. Mas quero ver se eu consigo vê-la ao meio-dia e acho que não tem muito o que ficar aqui. Acho que vou mais atrapalhar do que ajudar, então vou ter que ir para casa", falou, visivelmente abalado.
Isabel Veloso, de 19 anos, se tornou conhecida ao compartilhar sua história na internet. Ela foi diagnosticada com um Linfoma de Hodgkin aos 15 anos. Durante o tratamento, se casou e teve seu primeiro filho. Há cerca de um mês, ela passou por um transplante de medula óssea. A jovem teve o próprio pai, Joelson Veloso, de 50 anos, como doador.
Na noite da última quarta-feira (26), Lucas havia contado que Isabel faria exames para entender por que estava passando mal. "Provavelmente, hoje Bel vai passar por uma colonoscopia e uma endoscopia para ver e ter certeza do que realmente está acontecendo", explicou, pedindo orações logo em seguida: "Orem, por favor."