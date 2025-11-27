PREVISÕES

Márcia Sensitiva aponta ‘amarração’ como causa das lesões de Neymar: 'Uma mulher que fez'

Sensitiva afirma que jogador vive fase difícil por causa de uma suposta magia feita por uma mulher

Heider Sacramento

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 08:58

Neymar estaria “amarrado espiritualmente”, diz Márcia Sensitiva Crédito: Reprodução

Márcia Sensitiva voltou a causar repercussão nas redes sociais ao afirmar, nesta quarta-feira (26), durante o Melhor da Tarde, na Band, que Neymar estaria vivendo uma fase difícil por causa de uma amarração espiritual. Segundo a apresentadora, o jogador tem sido alvo de energias negativas que estariam influenciando suas frequentes lesões, incluindo a mais recente, no joelho, e até colocando em dúvida sua participação na Copa do Mundo de 2026.

De acordo com Márcia, o cenário é resultado direto de uma intervenção espiritual. “O Neymar é magiadíssimo. Espíritos das trevas são pagos para isso. Uma mulher fez uma amarração pra ele”, afirmou.

A sensitiva explicou que, na visão dela, o atleta está preso em um ciclo espiritual que precisaria ser quebrado. Ela citou até o tipo de ritual que, segundo ela, seria capaz de ajudar o craque. “Ele precisa de um exorcismo de São Bento. Um banho de São Bento. Ele está bem, quebra. Segue, quebra. É amarração”, completou.

Márcia reforçou que não se trata de “olho gordo”, alegando que esse tipo de energia apenas afeta o dinheiro. “Olho gordo perde só dinheiro, e o dinheiro dele quem cuida é o pai”, declarou.

Ainda durante o programa, a apresentadora insistiu que a origem da tal amarração seria feminina.“Uma mulher que faz uma amarração para um homem, uma magia… Existem espíritos das trevas pagos para isso”.

Ela também sugeriu que Neymar poderia buscar ajuda espiritual dentro da própria igreja, destacando São Bento como “grande exorcista”: “Tenha santa paciência, tem que fazer uma limpeza nesse rapaz. Ele está no meio do campo e quebra. É pra ele não ir: não vai para a Seleção, não vai para isso, não vai para aquilo”, disse.