Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Márcia Sensitiva aponta ‘amarração’ como causa das lesões de Neymar: 'Uma mulher que fez'

Sensitiva afirma que jogador vive fase difícil por causa de uma suposta magia feita por uma mulher

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 08:58

Neymar estaria “amarrado espiritualmente”, diz Márcia Sensitiva
Neymar estaria “amarrado espiritualmente”, diz Márcia Sensitiva Crédito: Reprodução

Márcia Sensitiva voltou a causar repercussão nas redes sociais ao afirmar, nesta quarta-feira (26), durante o Melhor da Tarde, na Band, que Neymar estaria vivendo uma fase difícil por causa de uma amarração espiritual. Segundo a apresentadora, o jogador tem sido alvo de energias negativas que estariam influenciando suas frequentes lesões, incluindo a mais recente, no joelho, e até colocando em dúvida sua participação na Copa do Mundo de 2026.

De acordo com Márcia, o cenário é resultado direto de uma intervenção espiritual. “O Neymar é magiadíssimo. Espíritos das trevas são pagos para isso. Uma mulher fez uma amarração pra ele”, afirmou.

A sensitiva explicou que, na visão dela, o atleta está preso em um ciclo espiritual que precisaria ser quebrado. Ela citou até o tipo de ritual que, segundo ela, seria capaz de ajudar o craque. “Ele precisa de um exorcismo de São Bento. Um banho de São Bento. Ele está bem, quebra. Segue, quebra. É amarração”, completou.

Neymar

Neymar já foi embaixador de uma casa de apostas por Divulgação
Neymar antes de jogo entre Santos x Bahia por Raul Baretta/Santos FC
Neymar deixou campo chorando após nova lesão por Reprodução
Neymar deixou o campo chorando por Reprodução
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar chegou cedo na Kings League por Reprodução
Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar em postagem no Instagram por Reprodução/Instagram
Neymar em ação pela Seleção Brasileira por Vitor Silva/CBF
1 de 10
Neymar já foi embaixador de uma casa de apostas por Divulgação

Márcia reforçou que não se trata de “olho gordo”, alegando que esse tipo de energia apenas afeta o dinheiro. “Olho gordo perde só dinheiro, e o dinheiro dele quem cuida é o pai”, declarou.

Ainda durante o programa, a apresentadora insistiu que a origem da tal amarração seria feminina.“Uma mulher que faz uma amarração para um homem, uma magia… Existem espíritos das trevas pagos para isso”.

Leia mais

Como está Márcio Victor após a cirurgia cardíaca?

Kayky Brito sofre novo acidente e leva pontos na cabeça dois anos após atropelamento

Resumo de Três Graças: Joélly passa mal em ônibus e é levada ao hospital por Gilmar nesta quinta (27 de novembro)

Ela também sugeriu que Neymar poderia buscar ajuda espiritual dentro da própria igreja, destacando São Bento como “grande exorcista”: “Tenha santa paciência, tem que fazer uma limpeza nesse rapaz. Ele está no meio do campo e quebra. É pra ele não ir: não vai para a Seleção, não vai para isso, não vai para aquilo”, disse.

Por fim, Márcia garantiu que torce pelo jogador e que tudo o que afirma é baseado em suas percepções espirituais. “Sou vidrada no Neymar. Do jeito que eu rezo pra você, eu rezo pra ele. Certeza que esse menino está amarradão e as coisas não andam”, concluiu.

Leia mais

Imagem - Biel chora ao defender Claudia Leitte de críticas ao novo álbum e diz que cantora é ‘injustiçada’

Biel chora ao defender Claudia Leitte de críticas ao novo álbum e diz que cantora é ‘injustiçada’

Imagem - Amiga de Preta Gil desabafa e revela se Rodrigo Godoy tentou pedir parte da herança da cantora

Amiga de Preta Gil desabafa e revela se Rodrigo Godoy tentou pedir parte da herança da cantora

Imagem - Após vídeo polêmico, Maria Gadú expõe namoro com Luiza Possi e dispara que relação ‘foi um erro’

Após vídeo polêmico, Maria Gadú expõe namoro com Luiza Possi e dispara que relação ‘foi um erro’

Tags:

Neymar Márcia Sensitiva

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Antes do divórcio, Mara Maravilha e Gabriel Torres adotaram um filho; veja fotos de Miguel Benjamim

Antes do divórcio, Mara Maravilha e Gabriel Torres adotaram um filho; veja fotos de Miguel Benjamim
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (27 de novembro): saiba como aproveitar o melhor do dia e lidar com imprevistos financeiros

Cor e número da sorte de hoje (27 de novembro): saiba como aproveitar o melhor do dia e lidar com imprevistos financeiros

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (27 de novembro) anuncia reencontro inesperado para 2 signos: pessoa que você está evitando vai te procurar
01

Anjo da Guarda desta quarta (27 de novembro) anuncia reencontro inesperado para 2 signos: pessoa que você está evitando vai te procurar

Imagem - Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda
02

Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda

Imagem - Advogada é presa em operação por ser 'porta-voz' de chefe de facção em Salvador
03

Advogada é presa em operação por ser 'porta-voz' de chefe de facção em Salvador

Imagem - Após vídeo polêmico, Maria Gadú expõe namoro com Luiza Possi e dispara que relação ‘foi um erro’
04

Após vídeo polêmico, Maria Gadú expõe namoro com Luiza Possi e dispara que relação ‘foi um erro’