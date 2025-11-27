SUSTO

Kayky Brito sofre novo acidente e leva pontos na cabeça dois anos após atropelamento

Ator caiu de bicicleta, mostrou ferimentos nas redes e disse que está “remendado”, mas bem

Heider Sacramento

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 06:24

Kayky Brito exibe ferimentos após queda de bicicleta Crédito: Reprodução/Instagram

Kayky Brito, de 37 anos, assustou fãs ao revelar nesta quarta-feira (26) que sofreu um novo acidente, dois anos depois de ter sobrevivido a um atropelamento que o deixou em estado gravíssimo. O ator contou em seus Stories que caiu de bicicleta ao passar por um buraco e precisou levar pontos na cabeça.

Nas imagens, ele aparece com curativos e a cabeça enfaixada, mas tranquilizou os seguidores sobre seu estado de saúde. “Passo bem. Hoje já durmo em casa. Nem ia postar esse incidente, mas vocês são minha família”, escreveu, explicando que apenas teve alguns ferimentos.

Com bom humor, Kayky ainda comentou: “Fiquei mais remendado do que já sou/estou na chamada vida”, agradecendo pela proteção e pelo atendimento médico.

O acidente reviveu lembranças do atropelamento de 2023, quando o artista passou 27 dias internado após ser atingido por um carro na Avenida Lúcio Costa, no Rio. Na época, ele sofreu politraumatismo e traumatismo craniano, recebeu alta após cirurgias bem-sucedidas e seguiu para reabilitação em casa.