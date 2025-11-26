NOITE DO BEM

Raul Seixas será celebrado na Noite da Aclamação 2026, evento beneficente de Lore Improta e Léo Santana

Homenagem acontece em janeiro, em Salvador, e arrecadará recursos para as Obras Sociais Irmã Dulce

Heider Sacramento

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 11:04

Homenagem a Raul Seixas marcará a Noite da Aclamação 2026, em Salvador Crédito: Reprodução

A Noite da Aclamação 2026 já definiu seu tributo especial: Raul Seixas, um dos maiores símbolos da música brasileira. O artista, que deixou um legado marcado pela mistura de rock, misticismo e irreverência, será o grande homenageado da celebração comandada por Lore Improta e Léo Santana, em janeiro, na capital baiana.

A festa beneficente, que se consolidou como um dos eventos mais aguardados do calendário cultural de Salvador, volta a ter como foco a solidariedade. Toda a arrecadação será destinada às Obras Sociais Irmã Dulce, instituição reconhecida pelo atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Segundo Lore, o projeto nasceu com o propósito de transformar vidas. “A gente faz tudo com muito amor, e unir essa causa a uma homenagem tão potente deixa tudo ainda mais especial”, afirmou. Léo reforça o peso artístico da escolha: “Raul representa inovação e autenticidade. Celebrar esse legado é celebrar a música brasileira”.