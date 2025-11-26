Raul Seixas será celebrado na Noite da Aclamação 2026, evento beneficente de Lore Improta e Léo Santana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 11:04
A Noite da Aclamação 2026 já definiu seu tributo especial: Raul Seixas, um dos maiores símbolos da música brasileira. O artista, que deixou um legado marcado pela mistura de rock, misticismo e irreverência, será o grande homenageado da celebração comandada por Lore Improta e Léo Santana, em janeiro, na capital baiana.
A festa beneficente, que se consolidou como um dos eventos mais aguardados do calendário cultural de Salvador, volta a ter como foco a solidariedade. Toda a arrecadação será destinada às Obras Sociais Irmã Dulce, instituição reconhecida pelo atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade.
Segundo Lore, o projeto nasceu com o propósito de transformar vidas. “A gente faz tudo com muito amor, e unir essa causa a uma homenagem tão potente deixa tudo ainda mais especial”, afirmou. Léo reforça o peso artístico da escolha: “Raul representa inovação e autenticidade. Celebrar esse legado é celebrar a música brasileira”.
Nas duas primeiras edições, a Noite da Aclamação somou R$ 1.056.000 em doações, quantia que ajudou a financiar 30 novos leitos de UTI oncológica nas OSID.