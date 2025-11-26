Acesse sua conta
Estreia da 1ª novela vertical da Globo vira alvo de críticas e web detona com memes e ataques ao elenco

Lançada nas redes, novelinha abre debate acalorado sobre atuação, roteiro acelerado e estética vertical

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 09:42

Novela vertical da Globo estreia sob avalanche de críticas na web
Novela vertical da Globo estreia sob avalanche de críticas na web Crédito: Reprodução

A Globo estreou nesta terça-feira (25) sua primeira novela pensada exclusivamente para telas de celular, e o impacto foi imediato. Tudo por uma Segunda Chance virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais, acumulando críticas sobre atuação, narrativa e modelo vertical. Com capítulos curtíssimos e ritmo intenso, a produção chamou atenção pelo formato inédito, mas dividiu opiniões logo na largada.

Nos primeiros capítulos, a trama apresenta Paula (Débora Ozório) e Lucas (Daniel Rangel), um casal prestes a subir ao altar, e Soraia (Jade Picon), que assume o papel de antagonista. Movida por inveja, a personagem envenena a amiga, mas o plano dá errado quando Lucas bebe o espumante adulterado e desmaia. Ele chega a ficar em coma, enquanto Paula é acusada injustamente e acaba presa. A sequência de acontecimentos em poucos minutos virou combustível para piadas e reclamações online.

O formato compacto também virou alvo de quem considerou a narrativa “apressada demais”, com reviravoltas sucessivas e sem respiro dramático.

Tudo Por Uma Segunda Chance

1 de 5
Bastidores de Tudo Por Uma Segunda Chance

Entre todos os pontos debatidos, o nome mais repetido pelos internautas foi o de Jade Picon. O desempenho da atriz reacendeu comparações com trabalhos anteriores. “A Jade Picon canastrando mais uma vez e isso porque disseram que ela estava se dedicando nos estudos para atuação. Pelo visto não aprendeu nada”, criticou um usuário no X.

Outra pessoa questionou: “Gente, ela era pior que isso? Sério que estão achando a atuação dela boa?” Já outro internauta ironizou o desenvolvimento artístico da atriz: “Já se passaram três anos desde Travessia, e a atuação da Jade Picon continua praticamente no mesmo ponto. Segunda chance ela até teve… evolução que é bom, nada”.

Também houve quem fosse mais direto: “Jade Picon segue horrorosa atuando né? Meu Deus, e com esse roteiro tenebroso então... a Globo morreu”.

O roteiro da novela também entrou no centro das críticas, apontado como exagerado e pouco elaborado para alguns espectadores. “Uma criança escreveu esse roteiro?” questionou um perfil. Outro comentou: “Sim. Estranho lkkkkkkk. Parece as novelas que eu criava quando criança”.

A escolha estética, que aposta no exagero dramático e cortes rápidos, foi vista como tentativa de dialogar diretamente com a linguagem do TikTok. Apesar disso, parte do público achou que a adaptação ao formato vertical comprometeu a naturalidade das cenas. “Eu entendo a proposta 'camp', mas precisava? Meu Deus, gente! O TikTok comeu a cabeça de vocês”, escreveu uma espectadora.

Com episódios de 2 a 3 minutos publicados simultaneamente no TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, X e futuramente no Globoplay, a Globo mira uma audiência acostumada a conteúdos curtos e diretos. No entanto, a estreia deixa claro que o formato ainda enfrenta resistência, especialmente entre quem enxerga a obra como excessivamente teatral ou superficial.

Com 50 capítulos previstos e lançamentos semanais em blocos, Tudo por uma Segunda Chance deve continuar alimentando debates, e dividindo opiniões, a cada novo episódio.

Tags:

Globo Novela Tudo por uma Segunda Chance

