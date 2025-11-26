Acesse sua conta
Quem saiu do MasterChef Celebridades? Prova tensa com bolinho de espinafre seco provoca segunda eliminação

Noite intensa mistura coragem, pratos desastrosos e um momento bizarro com baratas fritas no episódio

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 06:58

Noite tensa no MasterChef tem insetos fritos, caos e eliminação surpreendente
Noite tensa no MasterChef tem insetos fritos, caos e eliminação surpreendente Crédito: Melissa Haidar/Band

O segundo episódio de MasterChef Celebridades 2025 entregou o pacote completo para quem gosta de tensão na cozinha. Teve grito, teve correria, teve vomitinho segurado no ar e teve até famoso comendo barata para ganhar vantagem. O programa terminou com a eliminação de Leonardo Miggiorin depois de uma rodada que começou com tomate e terminou em puro caos.

A primeira prova da noite colocou o tomate como protagonista de uma entrada e de um prato principal. A formação das equipes garantiu duplas improváveis e desempenho bem desigual. Maurren Maggi e Rachel Sheherazade dominaram a bancada com um menu inspirado no clássico Bloody Mary e garantiram vaga no mezanino. Valesca Popozuda e Julianne Trevisol confirmaram a boa fase e passaram sem sustos.

MasterChef Celebridades

A cena mais comentada, porém, veio no desafio dos insetos. Henrique Fogaça ofereceu vantagens para quem encarasse grilos, larvas ou baratas fritas. John Drops, Szafir, Dodô, Tiago Piquilo e Leonardo aceitaram o convite duvidoso. Do nada, Valesca desceu do mezanino apenas para provar uma barata e virou assunto imediato nas redes pela coragem.

Na prova de eliminação, o cardápio era comida de boteco com molho obrigatório. Gilmelândia surpreendeu com um dadinho de tapioca impecável e saiu ovacionada pelos jurados. Quem não teve a mesma sorte foi Leonardo, que apresentou um bolinho de espinafre seco, salgado e amargo. O ponto errado da muçarela e a falta de técnica selaram o destino do ator.

No discurso de despedida, Leonardo agradeceu a experiência e admitiu que queria ter ficado mais, mas saiu dizendo que a vivência foi transformadora e que já sonha com uma possível repescagem no reality.

