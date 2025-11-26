A Fazenda 17: Créo é expulso ao vivo após agredir Fabiano nos bastidores da transmissão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 06:41
A noite de terça-feira (25) em A Fazenda 17 terminou em desastre total. A Record interrompeu o ritmo tradicional da edição para anunciar a expulsão imediata de Créo, após o peão desferir um soco em Fabiano durante o intervalo do programa. A decisão, tomada pela direção e exibida ao vivo por Adriane Galisteu, confirmou mais uma eliminação por agressão na história do reality.
Ao chamar os participantes para a sala, Galisteu foi direta. “Tô pra dar uma péssima notícia pra vocês. O Créo deu um soco no Fabiano. Foi avaliado pela produção e pela direção. O público viu, vocês viram. Créo, por favor, dirija-se ao closet. Você está expulso do programa”.
Visivelmente alterado, Créo ainda tentou justificar o comportamento, acusando o rival de provocar a situação. “Esse cara usou o golpe mais baixo. Ele foi covarde”, disse antes de se despedir dos colegas.
Logo após a formação da roça surpresa, um desentendimento entre os dois peões escalou rapidamente. As imagens mostradas por Galisteu exibem o momento em que Créo, durante a discussão, desfere um soco na cabeça de Fabiano, ação que viola diretamente as regras de convivência e segurança do programa.
A expulsão foi imediata, sem votação do público e sem direito à permanência.
A saída inesperada muda a dinâmica da casa e adiciona mais tensão à roça surpresa entre Fabiano, Maria e Kathy. Agora, o público aguarda o posicionamento da produção sobre eventuais ajustes na formação da berlinda.
A Record ainda não confirmou se haverá reposição, cancelamento de votos ou manutenção normal do cronograma.