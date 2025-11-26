Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tarot desta quarta (26 de novembro) traz revelações sobre decisões, mudanças e um empurrão do universo para vários signos

As cartas revelam decisões importantes, mudanças inevitáveis e oportunidades que podem virar o rumo do dia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A quarta-feira (26) amanhece com uma vibração intensa de definição. O Tarot indica que o dia funciona como um divisor de águas para muitos signos, trazendo clareza, escolhas importantes, pequenos alertas e uma sensação forte de que nada permanece onde não deve permanecer. O universo pede atitude, atenção e coragem para não adiar o que já está pedindo mudança.

Áries recebe a energia do Imperador, que reforça liderança e segurança para assumir o controle de situações que estavam paradas. Touro vive a influência do Quatro de Ouros, que alerta para o excesso de apego e pede mais flexibilidade para permitir novos fluxos. Gêmeos é guiado pelo Cavaleiro de Espadas, que anuncia rapidez, conversas diretas e resolução de pendências.

Câncer encontra o Nove de Copas, carta conhecida como a da realização emocional, sinal de boas notícias e encontros que aquecem o coração. Leão segue impulsionado pelo Ás de Paus, que marca início de projetos e criatividade em alta. Virgem encara o Sete de Espadas, energia que pede atenção com mal-entendidos e com pessoas que não são totalmente transparentes.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Libra vive um dia iluminado pelo Sol, que traz clareza total e vitórias em áreas que estavam confusas. Escorpião recebe o Quatro de Espadas, que pede descanso mental e afastamento de desgastes emocionais. Sagitário é movimentado pelo Rei de Ouros, que favorece ganhos materiais, propostas profissionais e estabilidade.

Capricórnio encontra força no Três de Paus, que abre horizontes e anuncia planejamento rumo ao futuro. Aquário vive o impacto da Torre, que derruba o que estava frágil e cria espaço para algo novo e mais verdadeiro. Peixes respira leveza com o Nove de Ouros, que sinaliza independência, bem-estar e uma recompensa inesperada.

A mensagem do dia reforça que toda mudança que parece difícil agora pode ser exatamente o que abre o caminho que você sempre pediu.

Leia mais

Imagem - Boo Unzueta revela por que saiu do PodDelas e expõe fim da amizade com Tata Estaniecki

Boo Unzueta revela por que saiu do PodDelas e expõe fim da amizade com Tata Estaniecki

Imagem - Após ataque de amiga a Virgínia, Ana Castela quebra silêncio e esclarece polêmica

Após ataque de amiga a Virgínia, Ana Castela quebra silêncio e esclarece polêmica

Imagem - Saiba o que provocou a morte de Jimmy Cliff

Saiba o que provocou a morte de Jimmy Cliff

Tags:

Signos Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Muito sucesso profissional e amor chega para 4 signos nesta semana, mas é necessário um cuidado!

Muito sucesso profissional e amor chega para 4 signos nesta semana, mas é necessário um cuidado!
Imagem - Hora de expulsar o caos: tire a sua sorte do dia para esta quarta (26)

Hora de expulsar o caos: tire a sua sorte do dia para esta quarta (26)

MAIS LIDAS

Imagem - Jerônimo Rodrigues faz o 22º pedido de empréstimo e total chega a R$ 26 bilhões
01

Jerônimo Rodrigues faz o 22º pedido de empréstimo e total chega a R$ 26 bilhões

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (25 de novembro) avisa a 3 signos: entenda por que você sentirá uma forte angústia hoje
02

Anjo da Guarda desta terça-feira (25 de novembro) avisa a 3 signos: entenda por que você sentirá uma forte angústia hoje

Imagem - Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda
03

Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda

Imagem - Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas
04

Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas