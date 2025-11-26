ASTROLOGIA

Tarot desta quarta (26 de novembro) traz revelações sobre decisões, mudanças e um empurrão do universo para vários signos

As cartas revelam decisões importantes, mudanças inevitáveis e oportunidades que podem virar o rumo do dia

Heider Sacramento

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A quarta-feira (26) amanhece com uma vibração intensa de definição. O Tarot indica que o dia funciona como um divisor de águas para muitos signos, trazendo clareza, escolhas importantes, pequenos alertas e uma sensação forte de que nada permanece onde não deve permanecer. O universo pede atitude, atenção e coragem para não adiar o que já está pedindo mudança.

Áries recebe a energia do Imperador, que reforça liderança e segurança para assumir o controle de situações que estavam paradas. Touro vive a influência do Quatro de Ouros, que alerta para o excesso de apego e pede mais flexibilidade para permitir novos fluxos. Gêmeos é guiado pelo Cavaleiro de Espadas, que anuncia rapidez, conversas diretas e resolução de pendências.

Câncer encontra o Nove de Copas, carta conhecida como a da realização emocional, sinal de boas notícias e encontros que aquecem o coração. Leão segue impulsionado pelo Ás de Paus, que marca início de projetos e criatividade em alta. Virgem encara o Sete de Espadas, energia que pede atenção com mal-entendidos e com pessoas que não são totalmente transparentes.

O erro que cada signo mais comete nas relações 1 de 12

Libra vive um dia iluminado pelo Sol, que traz clareza total e vitórias em áreas que estavam confusas. Escorpião recebe o Quatro de Espadas, que pede descanso mental e afastamento de desgastes emocionais. Sagitário é movimentado pelo Rei de Ouros, que favorece ganhos materiais, propostas profissionais e estabilidade.

Capricórnio encontra força no Três de Paus, que abre horizontes e anuncia planejamento rumo ao futuro. Aquário vive o impacto da Torre, que derruba o que estava frágil e cria espaço para algo novo e mais verdadeiro. Peixes respira leveza com o Nove de Ouros, que sinaliza independência, bem-estar e uma recompensa inesperada.