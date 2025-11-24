LENDA DO REGGAE

Saiba o que provocou a morte de Jimmy Cliff

Lenda do reggae morreu aos 81 anos

Heider Sacramento

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 09:06

Lenda do reggae morreu aos 81 anos após sofrer uma convulsão Crédito: Reprodução

Jimmy Cliff, um dos artistas mais influentes da música jamaicana e responsável por levar o reggae ao mapa mundial, teve sua morte confirmada na manhã desta segunda-feira (24). O cantor e compositor tinha 81 anos e, de acordo com a família, faleceu após sofrer uma convulsão seguida de um quadro de pneumonia.

A confirmação veio em nota assinada pela esposa, Latifa, divulgada nas redes sociais do artista. No texto, ela agradece o apoio de amigos, colegas e fãs que acompanharam a trajetória de Cliff ao longo de décadas. “A força de vocês sempre foi combustível para ele. Seguimos honrando sua história”, escreveu.

A carreira de Jimmy Cliff atravessou gerações. Desde a juventude, ele já se destacava pela voz potente e pela habilidade de transformar ritmos jamaicanos em um fenômeno global. Entre seus clássicos estão The Harder They Come, Many Rivers to Cross, You Can Get It If You Really Want e Reggae Night.

Jimmy Cliff 1 de 5

Sua influência também se expandiu para o cinema. Em 1972, Cliff protagonizou o filme The Harder They Come, produção que se tornou fundamental para difundir a estética, a sonoridade e o imaginário da Jamaica no mundo todo.

A esposa também dedicou parte do comunicado à equipe médica que acompanhou o artista nos últimos dias. “Sou grata ao Dr. Couceyro e a toda a equipe que esteve ao nosso lado. Peço respeito à nossa privacidade neste momento”, afirmou.