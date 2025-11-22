VEJA O RANKING COMPLETO

Com patrimônio de R$ 415 milhões, Virginia supera Victoria Beckham e se torna a namorada de atleta mais rica do mundo

Influencer brasileira desbanca nomes tradicionais da moda e do esporte e aparece no topo de ranking internacional com patrimônio milionário

Heider Sacramento

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 13:39

Virginia ultrapassa Victoria Beckham e vira a WAG mais rica do mundo Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca alcançou um novo patamar na sua trajetória como influenciadora e empresária. A criadora de conteúdo, que vive um relacionamento com Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid, foi apontada pelo site internacional Glam Set & Match como a WAG mais rica do planeta, superando figuras consagradas e há anos associadas ao estrelato esportivo.

A brasileira aparece com uma fortuna estimada em US$ 78 milhões, aproximadamente R$ 415 milhões, ultrapassando Victoria Beckham, Anna Lewandowska e Antonela Roccuzzo, que completam as primeiras posições da lista.

O resultado confirma o tamanho da influência digital que ela construiu. Virginia se tornou um fenômeno absoluto de engajamento: dados da Comscore divulgados em março mostram que ela ultrapassa 815 milhões de interações, consolidando-se como a personalidade mais impactante do país nas redes.

Essa força se traduz em negócios multimilionários que vão desde campanhas e contratos publicitários até uma ampla produção de conteúdo, passando ainda pela linha própria de cosméticos que domina o mercado e por projetos de branding que ampliam, de forma contínua, o alcance da sua marca pessoal.

O estilo de vida luxuoso da influenciadora vira combustível para ainda mais engajamento. Sua mansão em Goiânia, amplamente comparada por fãs à estrutura de um “shopping”, abriga estúdios, espaços de convivência e áreas de lazer. Já sua propriedade em Mangaratiba, cotada em R$ 27 milhões, aparece regularmente em vídeos e gravações.

Ela ainda possui um jatinho particular Cessna Citation Sovereign, avaliado entre R$ 23 e R$ 29 milhões, personalizado com as iniciais da família: PS-MZV.

Ranking mundial divulgado pelo Glam Set & Match

1. Virginia Fonseca - US$ 78 milhões (namorada de Vinicius Jr.)

2. Victoria Beckham - US$ 76 milhões

3. Anna Lewandowska - US$ 63 milhões

4. Leigh-Anne Pinnock - US$ 27 milhões

5. Antonela Roccuzzo - US$ 20 milhões

6. Perrie Edwards - US$ 20 milhões

7. Coleen Rooney - US$ 19 milhões

8. Becky G - US$ 17 milhões