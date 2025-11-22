Acesse sua conta
Maíra Cardi presenteia babás com iPhones 17 e relembra apoio a ex-funcionários

Influenciadora contou que comprou os modelos mais avançados para as cuidadoras da filha e destacou gratidão pelo trabalho da equipe.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 12:14

Maíra Cardi
Maíra Cardi Crédito: Reprodução

Maíra Cardi voltou a movimentar as redes sociais na noite de sexta-feira (21) ao revelar que decidiu presentear as babás de sua filha, Sophia, com iPhones 17, incluindo versões com 1TB de armazenamento, os mais caros da linha. Segundo ela, os aparelhos facilitam o dia a dia das profissionais e também fortalecem a comunicação com a família.

“Comprei os últimos modelos, um com 1TB para ter bastante memória. Sempre gosto de dar telefone para as babás porque elas usam muito: pra fotos da neném, colocar músicas, para falar comigo”, explicou.

A influenciadora ainda elogiou o trabalho das cuidadoras, destacando o vínculo emocional criado com a filha. “Elas são incríveis! Cantam pra Eloah, oram pela vida dela… sou muito grata por ter pessoas tão queridas e de princípios ao nosso lado. A gente precisa cuidar bem de quem cuida da gente”, completou.

Ao falar sobre o gesto, Maíra também relembrou doações que já fez a ex-funcionários, reforçando seu compromisso em valorizar quem trabalha com ela.

