BRASILEIRÍSSIMA

Quem é Callum Turner, o noivo de Dua Lipa que não veio ao Brasil com a cantora

Ator britânico que conquistou o coração de Dua Lipa vive rotina intensa em Hollywood enquanto a cantora aproveita dias de turista no Rio

Heider Sacramento

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 10:16

Dua Lipa curte o Rio enquanto o noivo, Callum Turner, trabalha em Hollywood Crédito: Reprodução

Dua Lipa está completamente integrada ao clima carioca desde que desembarcou no Rio: tomou cerveja gelada no balcão, provou croquete de bochecha, visitou o Cristo Redentor, caiu no samba na quadra da Vila Isabel e ainda arranjou tempo para uma jogatina de baralho com o pai em Botafogo. Mas, enquanto ela aproveita a cidade antes do show deste sábado (22), uma dúvida virou pauta entre os fãs. Quem é o noivo que conquistou o coração da dona de Houdini, e por que ele não está no Brasil?

O nome dele é Callum Turner, ator britânico de 35 anos que se tornou oficialmente o futuro marido da popstar em junho deste ano. Turner não acompanha Dua na passagem pelo país porque está ocupado com a divulgação de novos projetos no cinema e na TV, incluindo a série da Apple TV+, Masters of the Air, em que atuou ao lado de Austin Butler.

Nascido e criado em Chelsea, distrito de Londres, Callum foi educado pela mãe, promotora de eventos no tradicional West End. Antes de brilhar nas telas, chegou a sonhar com uma carreira no futebol, mas largou os gramados aos 17 anos para se dedicar à atuação, escolha que rendeu frutos.

Ele ficou conhecido mundialmente ao interpretar Teseu Scamander na franquia Animais Fantásticos, além de estrelar produções como Green Room (2015), A Última Carta de Amor (2021) e o aclamado Masters of the Air (2024).

A história de amor com Dua Lipa começou por acaso. Os dois se viram pela primeira vez no The River Café, em Londres, mas o reencontro, quase cinematográfico, aconteceu um ano depois, em Los Angeles. A conexão foi imediata.

Em janeiro de 2024, surgiram juntos na festa pós-estreia de Masters of the Air. Depois vieram flagras em Santa Monica, Beverly Hills e, finalmente, o namoro assumido nas redes sociais, em julho daquele ano. Neste ano, o casal desfilou no tapete vermelho do MET Gala, consolidando o momento.

O noivado veio em junho de 2025 e foi revelado por Dua à Vogue britânica. Turner mandou confeccionar um anel exclusivo, de 3 a 4 quilates, com ajuda da irmã e das melhores amigas da cantora. O resultado? Uma peça moderna, de aro espesso e diamantão que chamou atenção da imprensa mundial.

“Estou apaixonada por ele. É a minha cara”, disse Dua sobre o anel.