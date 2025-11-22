Acesse sua conta
Casal gay de ‘Terra e Paixão’ vai ganhar novelinha vertical no Globoplay; saiba os detalhes

Spin-off coloca Kelvin e Ramiro de volta aos holofotes e reacende paixão dos fãs

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 09:18

Beijo de Kelvin e Ramiro na novela
Beijo de Kelvin e Ramiro na novela Crédito: Divulgação

A novela Terra e Paixão acabou, mas o fenômeno Kelmiro segue mais vivo do que nunca. Após meses de pedidos, teorias e até um outdoor instalado por fãs em Jacarepaguá, o Globoplay confirmou que o casal Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo) ganhará sua própria novelinha vertical.

A notícia caiu como bomba nas redes e fez o fandom explodir em comemoração. Perfis dedicados ao casal, que virou um dos ships mais populares da teledramaturgia recente, celebraram a novidade com memes, choro, surtos coletivos e a frase que virou mantra. “Se for sonho, não me acorde”, publicou o perfil @itskelmiro, que reúne mais de 100 mil seguidores.

A nova produção faz parte do pacote de narrativas verticais anunciadas pela Globo e pelo Globoplay. O projeto ainda não tem data de estreia, mas a plataforma confirmou que Kelmiro está na lista de histórias em desenvolvimento, ao lado de personagens icônicos como Bibi Perigosa, de A Força do Querer, e Angel, de Verdades Secretas.

A repercussão imediata surpreendeu até Diego Martins, intérprete de Kelvin, que precisou se pronunciar nos stories para acalmar os fãs. “Eu não tenho absolutamente nenhuma informação sobre isso. Nenhuma. Nunca chegou nesses ouvidinhos aqui”, disse o ator, rindo da comoção online.

Diego Martins e Jessé Scarpellini

Diego Martins e Jessé Scarpellini por Reprodução
Diego Martins por Reprodução
Diego Martins por Reprodução
Diego Martins por Reprodução
Diego Martins por Reprodução
Jessé Scarpellini por Reprodução
Jessé Scarpellini por Reprodução
Samuel ( Jesse Scarpelini ). por Fabio Rocha
Jessé Scarpellini por Reprodução
Jessé Scarpellini por Reprodução
1 de 10
Diego Martins e Jessé Scarpellini por Reprodução

Apesar do mistério, a confirmação do Globoplay já foi suficiente para incendiar o público.

O romance entre Kelvin e Ramiro nasceu de forma tímida em Terra e Paixão, mas dominou a web ao longo da exibição da novela em 2023. A união improvável entre o cabeleireiro expansivo e o capataz durão conquistou fãs de perfis bem diferentes, inclusive do público mais conservador, como destacou Amaury Lorenzo em entrevistas após a novela.

“Quando a gente mostra que dois homens podem formar uma família, estamos fazendo um bem danado pra sociedade”, disse o ator. “Até o público mais conservador me dizia: ‘Que tristeza esse rapaz não poder ficar logo com aquele menininho’.”

O final feliz dos personagens marcou a novela,e agora promete ganhar novos desdobramentos.

