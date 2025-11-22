A FAZENDA 17

Mãe de Creo é internada na UTI e equipe detalha estado de saúde; peão decide permanecer no reality

Peão recebe notícia sobre internação grave da mãe, avalia deixar o reality e decide permanecer após orientação da família

Heider Sacramento

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 08:57

Creo é avisado sobre saúde da mãe e decide seguir em A Fazenda 17 Crédito: Reprodução

A tarde de quinta-feira (21) foi marcada por tensão em A Fazenda 17. Creo Kellab recebeu da produção uma notícia extremamente delicada envolvendo sua mãe, dona Iracy, que precisou ser internada às pressas e submetida a uma cirurgia em Juiz de Fora (MG). Abalado, o participante chegou a cogitar deixar o programa, mas optou por seguir na disputa após refletir e conversar com a equipe.

Em comunicado oficial, a assessoria do ator informou que dona Iracy está no CTI, em recuperação e sob cuidados intensivos. Apesar da gravidade, o quadro é estável. “A mãe do Creo segue internada sob cuidados médicos necessários”, diz o anúncio. A equipe reforçou ainda que ele recebeu a notícia dentro do reality e que vem sendo atualizado conforme o protocolo da Record.

A esposa de Creo também se pronunciou para esclarecer o motivo pelo qual o peão decidiu continuar: “Espero que todos entendam a decisão do Creo de continuar no jogo. Foi algo conversado entre toda a família antes dele entrar. Ele sabia que deveria seguir independente das circunstâncias.”

Segundo ela, esse também é o desejo da mãe do ator, que teria pedido para o filho manter o foco na competição.