Ex-amante rebate fala religiosa de Tirullipa e defende o pai após polêmica: 'Ele só queria me proteger'

Discurso do humorista em evento gospel reacende caso de traição e provoca reação da família da jovem

Heider Sacramento

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 11:26

Ex-amante reage a discurso de Tirullipa e defende o pai após nova polêmica. Crédito: Reprodução

O escândalo envolvendo Tirullipa e sua ex-amante, Dani Lopez, voltou a ganhar força após o humorista citar o episódio durante um discurso religioso no movimento Legendários. Após a fala se tornar viral, a influenciadora quebrou o silêncio e saiu em defesa do próprio pai, que foi citado de forma polêmica nas redes.

A confusão começou quando um perfil de celebridades insinuou que o pai de Dani teria “encoberto traições” do comediante. Incomodada, ela se manifestou publicamente e negou qualquer participação do pai no episódio. “Meu pai nunca ‘encobriu traições’, até porque ele [Tirullipa] dizia que não estava mais casado e que ela era ‘uma mãe pra ele’. Ele só queria proteger a filha dele e que não acontecesse tudo o que aconteceu”, declarou.

Tirulipa 1 de 4

A resposta veio após a página repercutir um vídeo em que o pai de Dani questionava uma frase específica do discurso de Tirullipa. Durante o encontro religioso, o humorista falou sobre arrependimento e perdão, mas usou um trecho que causou estranhamento:

“Deus dizia assim: ‘Não é com palavras, não é indo para cima de internet, não é batendo neles. Você vai se ajoelhar e vai guerrear de joelhos no seu quarto’”, afirmou o artista.

O pai da jovem reagiu de imediato. “Batendo neles em quem? Só pra entender. Porque, até onde eu sei, fiz de tudo para que isso não desse problema pra você, nem pra minha filha e muito menos para sua família. Você iria bater em quem?”, questionou.