Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Daniela Mercury lança versão de luxo de Cirandaia com mais faixas inéditas

Edição especial celebra os 40 anos de carreira da artista com músicas extras, registros ao vivo e conteúdo ampliado para os fãs

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 08:45

Cirandaia
Cirandaia Crédito: Célia Santos / Divulgação

Daniela Mercury presenteou os fãs com mais uma novidade na celebração de seus 40 anos de carreira. A artista baiana lança Cirandaia Luxo, a nova edição expandida do álbum apresentado em outubro e já celebrado como um dos projetos mais potentes de sua fase atual. O formato especial estreia nas plataformas com faixas inéditas, versões renovadas e materiais de bastidores que aprofundam a proposta do disco original.

Na publicação que fez para anunciar o lançamento, Daniela comemorou a expansão do disco e reforçou o espírito coletivo que move o trabalho. A artista escreveu que a nova edição amplia sua roda afetiva e musical e celebra a força criativa que guiou a produção de Cirandaia.

"Cirandaia" de Daniela Mercury

Daniela Mercury lança Cirandaia com parcerias de peso por Célia Santos / Divulgação
Alcione, Dona Onete e Zélia Duncan participam do novo disco por Célia Santos / Divulgação
Novo álbum da baiana mistura ritmos nordestinos e temas sociais por Célia Santos / Divulgação
Cirandaia já está disponível nas plataformas digitais  por Célia Santos / Divulgação
Daniela prepara Carnaval 2026 inspirado em Cirandaia por Célia Santos / Divulgação
Disco aborda amor, resistência e questões ambientais por Célia Santos / Divulgação
Baiana amplia carreira com música, shows e projetos literários por Célia Santos / Divulgação
Cirandaia: alegria, política e ritmos nordestinos na nova fase de Mercury por Célia Santos / Divulgação
1 de 8
Daniela Mercury lança Cirandaia com parcerias de peso por Célia Santos / Divulgação

O projeto original já misturava ritmos nordestinos, samba-reggae, poesia política e afeto em uma narrativa que Daniela descreve como uma grande ciranda capaz de aproximar diferentes gerações. A versão de luxo aprofunda essa proposta ao incluir parcerias inéditas e releituras que destacam outras camadas do repertório.

A ampliação do álbum também dialoga com o momento especial da carreira da cantora. Daniela celebra quatro décadas de trajetória e se prepara para comemorar 60 anos de vida em 2026. A artista destaca que queria entregar algo mais robusto aos fãs e que a edição deluxe surgiu como um presente para quem acompanha sua jornada.

A repercussão já começou a movimentar a internet. Fãs celebraram o lançamento e apontaram a nova edição como uma das mais aguardadas do fim de ano. Muitos destacaram que o álbum reforça a tradição da cantora de unir música, identidade baiana e discurso político em trabalhos que se tornam referência.

Cirandaia Luxo já está disponível no streaming.

Leia mais

Imagem - Shawn Mendes visita terreiro com Ivete Sangalo e foto viraliza

Shawn Mendes visita terreiro com Ivete Sangalo e foto viraliza

Imagem - Tarot desta sexta (21 de novembro) revela alertas, reviravoltas e oportunidades para os signos

Tarot desta sexta (21 de novembro) revela alertas, reviravoltas e oportunidades para os signos

Imagem - Vittor Fernando detalha tentativa de assalto com mais de 13 tiros e revela como escapou da morte

Vittor Fernando detalha tentativa de assalto com mais de 13 tiros e revela como escapou da morte

Tags:

Música Daniela Mercury Lançamento axé Music

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Mesmo após divórcio, Gracyanne Barbosa decide continuar morando com mãe e filha de Belo

Mesmo após divórcio, Gracyanne Barbosa decide continuar morando com mãe e filha de Belo
Imagem - Sessão da Tarde exibe história de superação baseada em fatos reais nesta sexta-feira (21)

Sessão da Tarde exibe história de superação baseada em fatos reais nesta sexta-feira (21)

MAIS LIDAS

Imagem - Advogado é encontrado morto sem roupas dentro do próprio carro
01

Advogado é encontrado morto sem roupas dentro do próprio carro

Imagem - Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação
02

Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta sexta (21 de novembro) é A Lua: um dia de sensibilidade, intuição e emoções à flor da pele
03

Carta do Baralho Cigano desta sexta (21 de novembro) é A Lua: um dia de sensibilidade, intuição e emoções à flor da pele

Imagem - Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha
04

Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha