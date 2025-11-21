Daniela Mercury lança versão de luxo de Cirandaia com mais faixas inéditas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 08:45
Daniela Mercury presenteou os fãs com mais uma novidade na celebração de seus 40 anos de carreira. A artista baiana lança Cirandaia Luxo, a nova edição expandida do álbum apresentado em outubro e já celebrado como um dos projetos mais potentes de sua fase atual. O formato especial estreia nas plataformas com faixas inéditas, versões renovadas e materiais de bastidores que aprofundam a proposta do disco original.
Na publicação que fez para anunciar o lançamento, Daniela comemorou a expansão do disco e reforçou o espírito coletivo que move o trabalho. A artista escreveu que a nova edição amplia sua roda afetiva e musical e celebra a força criativa que guiou a produção de Cirandaia.
"Cirandaia" de Daniela Mercury
O projeto original já misturava ritmos nordestinos, samba-reggae, poesia política e afeto em uma narrativa que Daniela descreve como uma grande ciranda capaz de aproximar diferentes gerações. A versão de luxo aprofunda essa proposta ao incluir parcerias inéditas e releituras que destacam outras camadas do repertório.
A ampliação do álbum também dialoga com o momento especial da carreira da cantora. Daniela celebra quatro décadas de trajetória e se prepara para comemorar 60 anos de vida em 2026. A artista destaca que queria entregar algo mais robusto aos fãs e que a edição deluxe surgiu como um presente para quem acompanha sua jornada.
A repercussão já começou a movimentar a internet. Fãs celebraram o lançamento e apontaram a nova edição como uma das mais aguardadas do fim de ano. Muitos destacaram que o álbum reforça a tradição da cantora de unir música, identidade baiana e discurso político em trabalhos que se tornam referência.
Cirandaia Luxo já está disponível no streaming.