40 ANOS DE AXÉ

Daniela Mercury lança versão de luxo de Cirandaia com mais faixas inéditas

Edição especial celebra os 40 anos de carreira da artista com músicas extras, registros ao vivo e conteúdo ampliado para os fãs

Heider Sacramento

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 08:45

Cirandaia Crédito: Célia Santos / Divulgação

Daniela Mercury presenteou os fãs com mais uma novidade na celebração de seus 40 anos de carreira. A artista baiana lança Cirandaia Luxo, a nova edição expandida do álbum apresentado em outubro e já celebrado como um dos projetos mais potentes de sua fase atual. O formato especial estreia nas plataformas com faixas inéditas, versões renovadas e materiais de bastidores que aprofundam a proposta do disco original.

Na publicação que fez para anunciar o lançamento, Daniela comemorou a expansão do disco e reforçou o espírito coletivo que move o trabalho. A artista escreveu que a nova edição amplia sua roda afetiva e musical e celebra a força criativa que guiou a produção de Cirandaia.

O projeto original já misturava ritmos nordestinos, samba-reggae, poesia política e afeto em uma narrativa que Daniela descreve como uma grande ciranda capaz de aproximar diferentes gerações. A versão de luxo aprofunda essa proposta ao incluir parcerias inéditas e releituras que destacam outras camadas do repertório.

A ampliação do álbum também dialoga com o momento especial da carreira da cantora. Daniela celebra quatro décadas de trajetória e se prepara para comemorar 60 anos de vida em 2026. A artista destaca que queria entregar algo mais robusto aos fãs e que a edição deluxe surgiu como um presente para quem acompanha sua jornada.

A repercussão já começou a movimentar a internet. Fãs celebraram o lançamento e apontaram a nova edição como uma das mais aguardadas do fim de ano. Muitos destacaram que o álbum reforça a tradição da cantora de unir música, identidade baiana e discurso político em trabalhos que se tornam referência.