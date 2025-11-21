Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vittor Fernando detalha tentativa de assalto com mais de 13 tiros e revela como escapou da morte

Relato revela minutos de terror, esclarece rumores e relembra ataque que quase terminou em tragédia na estrada entre Rio e SP

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 06:52

Vittor Fernando fala após ter carro alvejado com mais de 13 tiros
Vittor Fernando fala após ter carro alvejado com mais de 13 tiros Crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador Vittor Fernando voltou a aparecer nas redes depois de mais de vinte dias internado e entregou o relato mais completo sobre o atentado a tiros que sofreu durante uma viagem do Rio de Janeiro para São Paulo. O vídeo publicado por ele reacendeu a comoção online e trouxe detalhes inéditos sobre os minutos de terror que quase tiraram sua vida.

Vittor contou que voltava de carro ao lado do namorado, o ator Gabriel Fuentes, quando os dois entraram por engano em uma área dominada por criminosos. Segundo ele, o veículo foi cercado e atingido mais de treze vezes. Uma bala perfurou sua perna e um estilhaço ficou alojado próximo ao coração. Gabriel foi baleado no braço. “Tudo que aconteceu foi questão de tempo para eu não perder a perna, questão de tempo para eu não morrer mesmo também”, disse.

Inlfuenciador Vittor Fernando

Influenciador Vittor Fernando por Reprodução | Instagram
Influenciador Vittor Fernando por Reprodução | Instagram
Influenciador Vittor Fernando por Reprodução | Instagram
Influenciador Vittor Fernando por Reprodução | Instagram
Influenciador Vittor Fernando por Reprodução | Instagram
1 de 5
Influenciador Vittor Fernando por Reprodução | Instagram

No pronunciamento, ele afirmou ter visto a morte de perto e esclareceu rumores que circulavam nas redes. Vittor negou qualquer possibilidade de crime encomendado ou motivação pessoal. “O que aconteceu comigo não foi um caso específico, não foi uma morte encomendada. Foi só mais um caso de você entrar em uma rua errada no Rio de Janeiro”, explicou.

Ele relatou ainda que o carro perdeu o controle depois que um dos tiros atingiu o pneu e os dois acabaram presos em uma rua sem saída. “Foi a primeira vez que a gente foi de carro. Vimos uma arma com mira vermelha. O carro levou mais de treze tiros. Uma das balas acertou o pneu e a gente caiu em uma rua sem saída”, afirmou.

Leia mais

Influenciador Vittor Fernando desabafa após ser baleado: 'Vi a morte de perto'

Quem são Vittor Fernando e Gabriel Fuentes, atores alvos de tiros em tentativa de assalto durante viagem ao Rio

Influenciador Vittor Fernando é ameaçado após se fantasiar de Fofão para o Halloween

Depois de passar pela UTI e enfrentar complicações graves, o influenciador celebrou a alta hospitalar e o retorno para casa. “Finalmente estou em casa. Tive alta depois de mais de vinte dias no hospital. Foi algo muito grave”, disse, agradecendo ao público pelo apoio.

A repercussão do caso levou a novas discussões sobre segurança nas estradas e nas áreas de divisa entre estados, especialmente em regiões dominadas por facções. A polícia investiga o ataque como tentativa de assalto seguida de disparos. Vittor segue em recuperação, cercado pela família e pelo namorado, e prometeu atualizar os seguidores à medida que avançar no tratamento.

Leia mais

Imagem - Rafa Kalimann alerta fãs após seguidora cair em golpe com vídeo feito por IA

Rafa Kalimann alerta fãs após seguidora cair em golpe com vídeo feito por IA

Imagem - Quem é Leticia Prisco, diretora de TV e nova namorada de Heloísa Périssé

Quem é Leticia Prisco, diretora de TV e nova namorada de Heloísa Périssé

Imagem - Márcia Sensitiva acende alerta sobre reencontro de Belo e Viviane em Três Graças: ‘Vai dar encrenca’

Márcia Sensitiva acende alerta sobre reencontro de Belo e Viviane em Três Graças: ‘Vai dar encrenca’

Tags:

Polícia Morte Assalto Vittor Fernando

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Meu pai morreu há 30 anos: o que pode acontecer no inventário do imóvel agora?

Meu pai morreu há 30 anos: o que pode acontecer no inventário do imóvel agora?
Imagem - Seu brilho no olhar vai voltar: tire a sua sorte do dia para esta sexta-feira (21)

Seu brilho no olhar vai voltar: tire a sua sorte do dia para esta sexta-feira (21)

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha
01

Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha

Imagem - Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões
02

Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões

Imagem - Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação
03

Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (21 de novembro) anuncia reencontros emocionantes para 3 signos: alguém especial volta para te fazer bem
04

Anjo da Guarda desta sexta-feira (21 de novembro) anuncia reencontros emocionantes para 3 signos: alguém especial volta para te fazer bem