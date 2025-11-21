TERROR NA ESTRADA

Vittor Fernando detalha tentativa de assalto com mais de 13 tiros e revela como escapou da morte

Relato revela minutos de terror, esclarece rumores e relembra ataque que quase terminou em tragédia na estrada entre Rio e SP

Heider Sacramento

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 06:52

Vittor Fernando fala após ter carro alvejado com mais de 13 tiros Crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador Vittor Fernando voltou a aparecer nas redes depois de mais de vinte dias internado e entregou o relato mais completo sobre o atentado a tiros que sofreu durante uma viagem do Rio de Janeiro para São Paulo. O vídeo publicado por ele reacendeu a comoção online e trouxe detalhes inéditos sobre os minutos de terror que quase tiraram sua vida.

Vittor contou que voltava de carro ao lado do namorado, o ator Gabriel Fuentes, quando os dois entraram por engano em uma área dominada por criminosos. Segundo ele, o veículo foi cercado e atingido mais de treze vezes. Uma bala perfurou sua perna e um estilhaço ficou alojado próximo ao coração. Gabriel foi baleado no braço. “Tudo que aconteceu foi questão de tempo para eu não perder a perna, questão de tempo para eu não morrer mesmo também”, disse.

Inlfuenciador Vittor Fernando 1 de 5

No pronunciamento, ele afirmou ter visto a morte de perto e esclareceu rumores que circulavam nas redes. Vittor negou qualquer possibilidade de crime encomendado ou motivação pessoal. “O que aconteceu comigo não foi um caso específico, não foi uma morte encomendada. Foi só mais um caso de você entrar em uma rua errada no Rio de Janeiro”, explicou.

Ele relatou ainda que o carro perdeu o controle depois que um dos tiros atingiu o pneu e os dois acabaram presos em uma rua sem saída. “Foi a primeira vez que a gente foi de carro. Vimos uma arma com mira vermelha. O carro levou mais de treze tiros. Uma das balas acertou o pneu e a gente caiu em uma rua sem saída”, afirmou.

Depois de passar pela UTI e enfrentar complicações graves, o influenciador celebrou a alta hospitalar e o retorno para casa. “Finalmente estou em casa. Tive alta depois de mais de vinte dias no hospital. Foi algo muito grave”, disse, agradecendo ao público pelo apoio.