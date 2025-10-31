Acesse sua conta
Influenciador Vittor Fernando desabafa após ser baleado: 'Vi a morte de perto'

Humorista e influenciador sofreu ferimentos graves e teve carro destruído; Gabriel Fuentes também ficou ferido

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 18:27

Vittor Fernando
Vittor Fernando Crédito: Reprodução

Vittor Fernando detalhou a tentativa de assalto que sofreu junto com Gabriel Fuentes no sul do Rio de Janeiro. Em postagem nesta sexta-feira (31), o influenciador compartilhou fotos, vídeos e um relato sobre o ataque que colocou a vida dos dois em risco.

O incidente ocorreu quando os dois pararam para descansar e lanchar em um posto de gasolina na Rua das Laranjeiras, no bairro Penedo, em Itatiaia. O carro em que estavam foi atingido por mais de 13 tiros. Apesar de conseguirem escapar momentaneamente, ambos foram feridos: Vittor levou tiros na perna e próximo ao peito, enquanto Gabriel foi atingido no braço.

Vittor Fernando ficou na UTI
Vittor Fernando ficou na UTI Crédito: Reprodução

“Eu vi a morte de perto, com uma bala que entrou perto do meu peito, estilhaçou e foi parar dentro do coração, junto com o buraco de um tiro que atravessou minha perna. E a dor de ver o Gabriel sangrando foi imensa”, relatou o humorista.

Vittor Fernandes e Gabriel Fuentes são baleados em tentativa de assalto

Ao receber alta da UTI, Vittor comentou sobre a gravidade do ataque e a sorte de sobreviver: “O que eu e Gabriel fizemos pra merecer isso? Nada. Apenas paramos o carro, que foi atingido por mais de 13 tiros e deu perda total. Poderia ter sido muito pior. Hoje, finalmente acredito em milagres!”.

Ele encerrou agradecendo o apoio do público e refletindo sobre a violência no país: “Passamos por momentos difíceis, mas estamos fora de risco e nos recuperando dia após dia. Até quando nós, brasileiros, vamos sobreviver assim? Obrigado pelas orações e energias positivas. Tive que gastar 5 das minhas 7 vidas, mas já já tô de volta!”.

