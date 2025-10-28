Acesse sua conta
Quem são Vittor Fernando e Gabriel Fuentes, atores alvos de tiros em tentativa de assalto durante viagem ao Rio

Casal foi surpreendido por disparos enquanto retornava para São Paulo

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 06:36

Atores escaparam de ataque a tiros e estão bem, segundo a assessoria
Atores escaparam de ataque a tiros e estão bem, segundo a assessoria

Os influenciadores Vittor Fernando e Gabriel Fuentes viveram momentos de pânico durante a madrugada da última sexta-feira (24). O casal, que voltava do Rio de Janeiro para São Paulo, teve o carro alvejado por tiros. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), o caso é investigado como tentativa de homicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, Vittor e Gabriel haviam parado em um posto de combustível em Itatiaia (RJ) quando um homem armado se aproximou e disparou várias vezes contra o veículo. Eles conseguiram deixar o local em segurança e registraram ocorrência em Queluz, no interior paulista.

A assessoria dos dois informou que eles não se feriram e estão em casa, em observação.

Quem é Vittor Fernando

Nascido em Poá (SP), Vittor Fernando é ator e criador de conteúdo, com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram e 11 milhões no TikTok. Ele ficou conhecido pelos vídeos de humor e por interpretar múltiplos personagens nas redes. No audiovisual, já participou de produções como A Sogra Que Te Pariu e Um Ano Inesquecível: Outono.

Dias antes do ataque, o influenciador esteve no baile de Halloween da Vogue, usando uma fantasia inspirada no personagem Fofão, visual que gerou polêmica após ele afirmar que recebeu ameaças da família do criador do personagem, Orival Pessini.

Quem é Gabriel Fuentes

Mineiro, Gabriel Fuentes é ator e modelo. Ganhou destaque nacional ao interpretar Ériko em "Malhação: Vidas Brasileiras" (2018) e também integrou o elenco de Nos Tempos do Imperador. Seu trabalho mais recente foi no filme O Melhor Amigo, um romance musical de Allan Deberton.

Ativo nas redes, o artista compartilha rotinas de viagem, receitas e bastidores de gravações com quase um milhão de seguidores no Instagram. Ele e Vittor assumiram o relacionamento em fevereiro deste ano.

A polícia segue apurando as circunstâncias do ataque e busca identificar o autor dos disparos.

