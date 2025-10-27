Acesse sua conta
Atropelamento, ameaça e revelações movimentam a semana em Três Graças

Gerluce descobre farsa, Arminda passa dos limites e o destino de Josefa comove o público

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 15:00

Tragédia e revelações marcam segunda semana de Três Graças
Tragédia e revelações marcam segunda semana de Três Graças Crédito: Fabiano Battaglin/TV Globo

A segunda semana de Três Graças chega com fortes emoções e promete virar o jogo de vários personagens. Depois de desconfiar da Fundação Ferette, Gerluce (Sophie Charlotte) finalmente recebe o resultado do exame de Lígia (Dira Paes) e confirma suas suspeitas. A descoberta coloca em risco os planos de Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera), que tentam a todo custo esconder seus crimes.

Enquanto isso, Arminda continua mostrando o lado mais cruel. A vilã volta a humilhar a própria mãe, Josefa (Arlete Salles), e chega a ameaçar interná-la em um asilo, aumentando ainda mais a tensão na mansão.

Três Graças: Lígia, Gerluce e Joélly

De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Lígia (Dira Paes), sua filha Gerluce (Sophie Charlotte) e a neta Joélly (Alana Cabral) compartilham a mesma sina: engravidaram ainda na adolescência e criaram os filhos sozinhas por Divulgação
Lígia, doce e resiliente, criou a filha sozinha após ser abandonada por Joaquim (Marcos Palmeira), homem solitário e de comportamento estranho que nunca reconheceu a paternidade. por Divulgação
Inspirada pela mãe, Gerluce cresceu forte e determinada, mas na juventude se envolveu com Jorginho Ninja (Juliano Cazarré), ex-chefe da facção da comunidade da Chacrinha, em São Paulo. por Divulgação
De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Gerluce (Sophie Charlotte), a mãe Lígia (Dira Paes) e a filha Joélly (Alana Cabral) dividem o mesmo destino: a gravidez solo na adolescência por Divulgação
1 de 4
De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Lígia (Dira Paes), sua filha Gerluce (Sophie Charlotte) e a neta Joélly (Alana Cabral) compartilham a mesma sina: engravidaram ainda na adolescência e criaram os filhos sozinhas por Divulgação

Mas o jogo muda de vez quando a briga entre mãe e filha termina em tragédia: desesperada, Josefa foge de casa e acaba atropelada por um ônibus. O acidente marca um dos momentos mais intensos da trama e promete abalar todos os moradores da família Maria das Graças.

