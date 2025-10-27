NOVELA DAS 9

Atropelamento, ameaça e revelações movimentam a semana em Três Graças

Gerluce descobre farsa, Arminda passa dos limites e o destino de Josefa comove o público

Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 15:00

Tragédia e revelações marcam segunda semana de Três Graças Crédito: Fabiano Battaglin/TV Globo

A segunda semana de Três Graças chega com fortes emoções e promete virar o jogo de vários personagens. Depois de desconfiar da Fundação Ferette, Gerluce (Sophie Charlotte) finalmente recebe o resultado do exame de Lígia (Dira Paes) e confirma suas suspeitas. A descoberta coloca em risco os planos de Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera), que tentam a todo custo esconder seus crimes.

Enquanto isso, Arminda continua mostrando o lado mais cruel. A vilã volta a humilhar a própria mãe, Josefa (Arlete Salles), e chega a ameaçar interná-la em um asilo, aumentando ainda mais a tensão na mansão.

Três Graças: Lígia, Gerluce e Joélly 1 de 4