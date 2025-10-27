Atropelamento, ameaça e revelações movimentam a semana em Três Graças

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 15:00
A segunda semana de Três Graças chega com fortes emoções e promete virar o jogo de vários personagens. Depois de desconfiar da Fundação Ferette, Gerluce (Sophie Charlotte) finalmente recebe o resultado do exame de Lígia (Dira Paes) e confirma suas suspeitas. A descoberta coloca em risco os planos de Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera), que tentam a todo custo esconder seus crimes.
Enquanto isso, Arminda continua mostrando o lado mais cruel. A vilã volta a humilhar a própria mãe, Josefa (Arlete Salles), e chega a ameaçar interná-la em um asilo, aumentando ainda mais a tensão na mansão.
Três Graças: Lígia, Gerluce e Joélly
Mas o jogo muda de vez quando a briga entre mãe e filha termina em tragédia: desesperada, Josefa foge de casa e acaba atropelada por um ônibus. O acidente marca um dos momentos mais intensos da trama e promete abalar todos os moradores da família Maria das Graças.