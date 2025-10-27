Acesse sua conta
Advogado da ex-namorada de Dado afirma que a cliente foi coagida a negar o caso de agressão

Modelo encerrou o namoro e formalizou denúncia contra o ator, segundo defesa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 09:26

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski Crédito: Reprodução/Reeds Sociais

A modelo Marcela Tomaszewski decidiu formalizar a denúncia de agressão contra o ator Dado Dolabella, com quem mantinha um relacionamento. A informação foi confirmada ao Metrópoles pelo advogado Diego Candido, que relatou que a cliente foi coagida a desmentir o caso anteriormente.

Segundo o advogado, Marcela teria sido pressionada pelo então namorado e por sua advogada a gravar um vídeo negando a agressão. “Na ocasião, a vítima, coagida pelo agressor e sua advogada, resolveu não formalizar a denúncia e ainda gravou um vídeo dizendo que nada tinha acontecido e que o casal estava bem”, explicou Candido.

[CONTEÚDO SENSÍVEL] Ferimentos de Marcela Tomaszewki

Amiga compartilhou imagens dos ferimentos de Marcela Tomaszewki por Reprodução/Instagram
Luana Piovani compartilhou fotos dos ferimentos de Marcela por Reprodução/Instagram
Amiga compartilhou imagens dos ferimentos de Marcela Tomaszewki por Reprodução/Instagram
Amiga compartilhou imagens dos ferimentos de Marcela Tomaszewki por Reprodução/Instagram
Amiga compartilhou imagens dos ferimentos de Marcela Tomaszewki por Reprodução/Instagram
1 de 5
Amiga compartilhou imagens dos ferimentos de Marcela Tomaszewki por Reprodução/Instagram

Após o término do relacionamento, a modelo resolveu procurar as autoridades. “Houve a separação de fato ainda ontem e, agora, devidamente orientada sobre seus direitos, ela resolveu denunciar a violência de gênero da qual foi vítima”, completou o advogado.

A defesa de Marcela afirmou que está tomando todas as medidas judiciais cabíveis para que o ator responda pelas agressões. Mais cedo, a modelo publicou vídeos em suas redes sociais dizendo que não voltaria a falar sobre o caso e que apenas seu advogado cuidará do processo daqui pra frente.

Tags:

Agressão Dado Dolabella Marcela Tomaszewski

