Dado Dolabella é acusado de agressão pela nova namorada, ex-Miss Gramado 2025

A modelo Marcela Tomaszewski teria procurado uma delegacia no Rio após uma discussão com o ator

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 17:12

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski Crédito: Reprodução/Reeds Sociais

Dado Dolabella, de 45 anos, voltou a ser alvo de uma polêmica neste sábado (25). O ator, conhecido por sua passagem em novelas e também por antigos relacionamentos, foi acusado de agredir sua atual namorada, a modelo e ex-Miss Gramado 2025, Marcela Tomaszewski, de 27 anos.

De acordo com informações do jornalista Matheus Baldi, o casal teria se envolvido em uma discussão intensa no apartamento de Marcela, localizado em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. Testemunhas relataram que o clima ficou tenso e que vizinhos chegaram a escutar gritos vindos do imóvel.

Segundo a apuração, o desentendimento teria começado com agressões verbais e evoluído para empurrões e gestos mais violentos. Após o episódio, Marcela se dirigiu a uma delegacia próxima, onde registrou um boletim de ocorrência ainda na manhã deste sábado (25).

Apesar do registro, fontes próximas afirmam que a modelo optou por não seguir com a denúncia formal por agressão, o que levou à liberação de Dado Dolabella. Até o momento, nem o ator nem Marcela se pronunciaram publicamente sobre o caso.

Marcela Tomaszewski é modelo, atriz e estilista, com passagens por desfiles em Londres e formação em Fashion Design pelo renomado Instituto Marangoni. Ela também é fundadora da marca de moda praia Jae Beachwear, com lançamento previsto para 11 de novembro.