O que aconteceu com Ashley Taylor, paciente de 200 kg e uma das mais polêmicas de 'Quilos Mortais'

A jovem chegou a criar mais de 3 mil perfis falsos online e virou um dos casos mais lembrados do reality

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 15:00

Quilos Mortais: Ashley Taylor Crédito: Reprodução/ Record

Ashley Taylor tinha apenas 24 anos quando decidiu procurar ajuda no reality “Quilos Mortais”, exibido pela TLC. Pesando cerca de 220 quilos, a jovem acreditava que participar do programa seria o primeiro passo para mudar de vida. Mas o que o público viu foi uma história marcada por mentiras, traumas profundos e explosões de raiva que transformaram seu episódio em um dos mais comentados da série.

Ashley chegou ao consultório do Dr. Younan Nowzaradan, o famoso Dr. Now, afirmando que faria tudo para emagrecer e conquistar uma nova chance. Mas, por trás das câmeras, sua trajetória escondia feridas antigas: o abandono da família, a morte da avó, com quem vivia e uma infância marcada por abusos e solidão. Sem o apoio da mãe, internada por problemas de saúde, e sem contato com o pai e a irmã, ela acabou encontrando conforto na comida.

Logo nas primeiras consultas, o Dr. Now percebeu que havia algo além da obesidade. Ele pediu que Ashley iniciasse terapia intensiva com a psicóloga Lola Clay. Foi durante essas sessões que o público descobriu uma verdade chocante: Ashley mantinha cerca de 3 mil perfis falsos na internet e havia se tornado conhecida por praticar catfishing, fingindo ser outras pessoas em sites de namoro e redes sociais.

Antes mesmo de aparecer em “Quilos Mortais”, Ashley já havia participado do programa “Catfish”, da MTV, onde foi desmascarada por enganar mulheres e homens com identidades falsas. Sua reação agressiva aos apresentadores Nev Schulman e Kamie Crawford viralizou nas redes, e o episódio gerou uma onda de críticas e memes.

No “Quilos Mortais”, a jovem voltou a demonstrar o mesmo comportamento explosivo. Depois de receber a meta de perder 68 quilos para conseguir a cirurgia bariátrica, ela alegou ter atingido o objetivo, mas o Dr. Now descobriu que não havia registro algum da perda de peso. Ao ser confrontada, Ashley explodiu de raiva, saiu gritando do consultório e deixou o médico e a equipe sem palavras.

A terapeuta diagnosticou transtorno depressivo maior e sinais de transtorno de personalidade borderline. Mesmo com o diagnóstico e várias oportunidades, Ashley não conseguiu dar continuidade ao tratamento. Na última pesagem, havia perdido apenas 10 quilos, insuficientes para a cirurgia.

O episódio terminou sem um desfecho claro e o mistério sobre o que aconteceu com ela só aumentou. Após o reality, Ashley sumiu das redes sociais e evitou aparições públicas. Em 2021, rumores indicaram que ela estaria namorando Jerry Sykes, ex de Tammy Slaton, estrela de outro reality famoso, “Irmãs Contra o Peso”. Mas a história terminou em novas polêmicas e nunca foi confirmada.

Hoje, pouco se sabe sobre Ashley Taylor. Longe dos holofotes e das redes, ela permanece como uma das personagens mais enigmáticas e controversas da história de “Quilos Mortais”.

