'Quilos Mortais': Joyce chegou a 344 kg e deixou o programa; veja como está hoje

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de agosto de 2025 às 15:25
Entre as histórias mais marcantes já exibidas no reality “Quilos Mortais”, a de Joyce Del Viscovo continua sendo uma das mais impactantes. A participante, que chegou ao programa pesando 344 quilos aos 44 anos e medindo apenas 1,50m, impressionou o público com sua trajetória de luta contra a obesidade e os traumas que marcaram sua vida.
Por conta das limitações causadas pelo peso, Joyce passou anos sem sair de casa e precisou contratar uma amiga para ajudá-la em tarefas básicas de higiene e alimentação. A situação, considerada insustentável até por ela mesma, fez com que buscasse ajuda médica com o renomado Dr. Nowzaradan, responsável por conduzir os pacientes no reality.
No entanto, sua jornada foi marcada por dificuldades. Joyce revelou que sua compulsão alimentar tinha raízes profundas em sua infância: ela sofreu abandono após a separação dos pais, enfrentou rejeição materna e ainda foi vítima de abuso sexual cometido por um meio-irmão. Na adolescência, o peso já ultrapassava 180 quilos, agravado pelos hábitos alimentares incentivados pela avó e por empregos em que a comida estava sempre à disposição.
No programa, Joyce constantemente entrava em conflito com o Dr. Now e questionava as restrições impostas pela dieta de 1.200 calorias. Em uma ocasião, chegou a culpar a balança por estar "quebrada" ao perceber que não estava emagrecendo como esperado. Apesar de ter eliminado cerca de 60 quilos, ela não conseguiu alcançar a meta necessária para realizar a cirurgia bariátrica e acabou abandonando o tratamento após cerca de um ano.
Joyce, de 'Quilos Mortais', enfrentou 344 kg e deixou o programa
Desde então, Joyce compartilha momentos de sua vida nas redes sociais. Além de reflexões em datas especiais, como aniversários dos pais e Dia das Mães, ela costuma mostrar registros com seus cachorros, Bella Marie e Gabriela Joy, e também publicar músicas que gosta.
Em fevereiro deste ano, a ex-participante chamou atenção ao pedir orações aos seguidores antes de passar por uma cirurgia, mas não detalhou processos do procedimento.
A trajetória de Joyce foi exibida originalmente em 2020 nos Estados Unidos e reapresentada recentemente pela Record TV, relembrando ao público brasileiro a dura realidade de quem enfrenta a obesidade extrema e os traumas emocionais que a acompanham.