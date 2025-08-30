Acesse sua conta
'Quilos Mortais': Joyce chegou a 344 kg e deixou o programa; veja como está hoje

A participante mais pesada do reality 'Quilos Mortais', Joyce Del Viscovo, enfrentou traumas e obesidade extrema

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 15:25

Em um dos episódios, Joyce foi mostrada culpando a balança por estar quebrada e disse ao Dr. Now que suas restrições alimentares eram
Em um dos episódios, Joyce foi mostrada culpando a balança por estar quebrada e disse ao Dr. Now que suas restrições alimentares eram "injustas" e "irracionais" Crédito: Reprodução/TLC

Entre as histórias mais marcantes já exibidas no reality “Quilos Mortais”, a de Joyce Del Viscovo continua sendo uma das mais impactantes. A participante, que chegou ao programa pesando 344 quilos aos 44 anos e medindo apenas 1,50m, impressionou o público com sua trajetória de luta contra a obesidade e os traumas que marcaram sua vida.

Por conta das limitações causadas pelo peso, Joyce passou anos sem sair de casa e precisou contratar uma amiga para ajudá-la em tarefas básicas de higiene e alimentação. A situação, considerada insustentável até por ela mesma, fez com que buscasse ajuda médica com o renomado Dr. Nowzaradan, responsável por conduzir os pacientes no reality.

No entanto, sua jornada foi marcada por dificuldades. Joyce revelou que sua compulsão alimentar tinha raízes profundas em sua infância: ela sofreu abandono após a separação dos pais, enfrentou rejeição materna e ainda foi vítima de abuso sexual cometido por um meio-irmão. Na adolescência, o peso já ultrapassava 180 quilos, agravado pelos hábitos alimentares incentivados pela avó e por empregos em que a comida estava sempre à disposição.

No programa, Joyce constantemente entrava em conflito com o Dr. Now e questionava as restrições impostas pela dieta de 1.200 calorias. Em uma ocasião, chegou a culpar a balança por estar "quebrada" ao perceber que não estava emagrecendo como esperado. Apesar de ter eliminado cerca de 60 quilos, ela não conseguiu alcançar a meta necessária para realizar a cirurgia bariátrica e acabou abandonando o tratamento após cerca de um ano.

Joyce, de 'Quilos Mortais', enfrentou 344 kg e deixou o programa

Em "Quilos Mortais", Joyce foi uma das participantes que frequentemente discutia e discordava da conduta adotada pelo Dr. Now por Reprodução/TLC
Joyce dizia que estava seguindo a dieta de 1.200 calorias prescrita pelo médico mas não estava conseguindo emagrecer por Reprodução/Facebook
Desde a saída do reality show, Joyce faz publicações em suas redes sociais sobre momentos importantes de sua vida e faz reflexões em datas comemorativas, como Dia das Mães por Reprodução/Facebook
Em um dos episódios, Joyce foi mostrada culpando a balança por estar quebrada e disse ao Dr. Now que suas restrições alimentares eram "injustas" e "irracionais" por Reprodução/TLC
Sua avó, uma das responsáveis por cuidar de Joyce, a alimentava em excesso e causou seu aumento de peso acelerado por Reprodução/TLC
Joyce revelou que sua compulsão alimentar teve gatilhos em seu histórico de abandono familiar após seus pais se divorciarem e ela ser abusada sexualmente por Reprodução/TLC
Sem sair de casa há seis anos, Joyce percebeu que a situação estava insustentável, ela procurou o Dr. Now, médico do reality show "Quilos Mortais" por Reprodução/TLC
Em fevereiro, Joyce fez uma publicação pedindo orações aos seguidores porque iria fazer uma cirurgia, mas não especificou por qual procedimento iria passar por Reprodução/Facebook
Joyce chegou ao seu peso máximo aos 44 anos, 334 quilos, medindo 1,50 metros de altura por Reprodução/TLC
Joyce Del Viscovo foi o caso exibido no 'Quilos Mortais' desta sexta-feira (29), na Record TV por Reprodução/TLC
Joyce de 'Quilos Mortais': mulher de 344 quilos perdeu apenas 61 kg e abandonou o reality show por Reprodução/TLC
1 de 11
Em "Quilos Mortais", Joyce foi uma das participantes que frequentemente discutia e discordava da conduta adotada pelo Dr. Now por Reprodução/TLC

Desde então, Joyce compartilha momentos de sua vida nas redes sociais. Além de reflexões em datas especiais, como aniversários dos pais e Dia das Mães, ela costuma mostrar registros com seus cachorros, Bella Marie e Gabriela Joy, e também publicar músicas que gosta.

Em fevereiro deste ano, a ex-participante chamou atenção ao pedir orações aos seguidores antes de passar por uma cirurgia, mas não detalhou processos do procedimento.

A trajetória de Joyce foi exibida originalmente em 2020 nos Estados Unidos e reapresentada recentemente pela Record TV, relembrando ao público brasileiro a dura realidade de quem enfrenta a obesidade extrema e os traumas emocionais que a acompanham.

