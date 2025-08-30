REALITY

'Quilos Mortais': Joyce chegou a 344 kg e deixou o programa; veja como está hoje

A participante mais pesada do reality 'Quilos Mortais', Joyce Del Viscovo, enfrentou traumas e obesidade extrema

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 15:25

Em um dos episódios, Joyce foi mostrada culpando a balança por estar quebrada e disse ao Dr. Now que suas restrições alimentares eram "injustas" e "irracionais" Crédito: Reprodução/TLC

Entre as histórias mais marcantes já exibidas no reality “Quilos Mortais”, a de Joyce Del Viscovo continua sendo uma das mais impactantes. A participante, que chegou ao programa pesando 344 quilos aos 44 anos e medindo apenas 1,50m, impressionou o público com sua trajetória de luta contra a obesidade e os traumas que marcaram sua vida.

Por conta das limitações causadas pelo peso, Joyce passou anos sem sair de casa e precisou contratar uma amiga para ajudá-la em tarefas básicas de higiene e alimentação. A situação, considerada insustentável até por ela mesma, fez com que buscasse ajuda médica com o renomado Dr. Nowzaradan, responsável por conduzir os pacientes no reality.

No entanto, sua jornada foi marcada por dificuldades. Joyce revelou que sua compulsão alimentar tinha raízes profundas em sua infância: ela sofreu abandono após a separação dos pais, enfrentou rejeição materna e ainda foi vítima de abuso sexual cometido por um meio-irmão. Na adolescência, o peso já ultrapassava 180 quilos, agravado pelos hábitos alimentares incentivados pela avó e por empregos em que a comida estava sempre à disposição.

No programa, Joyce constantemente entrava em conflito com o Dr. Now e questionava as restrições impostas pela dieta de 1.200 calorias. Em uma ocasião, chegou a culpar a balança por estar "quebrada" ao perceber que não estava emagrecendo como esperado. Apesar de ter eliminado cerca de 60 quilos, ela não conseguiu alcançar a meta necessária para realizar a cirurgia bariátrica e acabou abandonando o tratamento após cerca de um ano.

Desde então, Joyce compartilha momentos de sua vida nas redes sociais. Além de reflexões em datas especiais, como aniversários dos pais e Dia das Mães, ela costuma mostrar registros com seus cachorros, Bella Marie e Gabriela Joy, e também publicar músicas que gosta.

Em fevereiro deste ano, a ex-participante chamou atenção ao pedir orações aos seguidores antes de passar por uma cirurgia, mas não detalhou processos do procedimento.