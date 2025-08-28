Acesse sua conta
Ex atriz da Globo desabafa: 'Ser sapatão me faz mais feliz'

Atriz está no elenco da nova série da HBO Max que retrata a epidemia de AIDS nos anos 1980

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 14:25

Bruna Linzmeyer assumiu namoro com Kin Saito em dezembro de 2023
Bruna Linzmeyer assumiu namoro com Kin Saito em dezembro de 2023 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Bruna Linzmeyer abriu o coração em entrevista à Quem, publicada nesta quinta-feira (28). A atriz de 32 anos, conhecida por trabalhos marcantes na Globo e no cinema, refletiu sobre como assumir publicamente sua orientação sexual impactou sua trajetória profissional.

“Eu acho que ser uma mulher sapatão me faz uma mulher mais alegre e mais feliz”, afirmou. Segundo ela, a decisão de não esconder quem é teve consequências diretas na carreira: “Eu poderia ter muito mais dinheiro e muito mais trabalho se eu não fosse sapatão e se eu não falasse sobre o assunto. Isso é real. Cada escolha abre e fecha portas, e essa foi uma delas.”

Mesmo assim, Bruna garante que não se arrepende. “A segurança que eu tenho comigo mesma, o conforto e a alegria que eu sinto por ser fiel aos meus desejos e às minhas crenças, além do acolhimento que encontro na comunidade LGBT, não têm preço”, destacou.

A atriz também contou que se identifica com diferentes formas de se autodefinir. “Eu gosto da palavra sapatão, sou sapatão, sou lésbica, sou queer. Mas também tem outras: fancha, boiola... acho todas interessantes”, disse, rindo.

Atualmente, Bruna namora Kin Saito, diretora de futebol feminino da Federação Paulista de Futebol. Juntas, elas compartilham a rotina e o ativismo em prol da diversidade.

No início de 2025, a artista foi homenageada na Mostra de Cinema de Tiradentes, em celebração aos seus 15 anos de carreira. Ao longo desse tempo, participou de produções de grande audiência, como Amor à Vida e Pantanal, além de projetos independentes, muitos deles ligados à temática queer.

Agora, Bruna se prepara para estrear na minissérie “Máscaras Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente”, que será lançada neste domingo (31) na HBO Max. A trama revisita o período da epidemia de AIDS no Brasil nos anos 1980.

Ela interpreta Léa, uma comissária de bordo que arrisca tudo para contrabandear medicamentos e salvar vidas. “Léa é a única personagem que entra nesse esquema não para si, mas porque é o certo a fazer. Ela arrisca carreira, liberdade, é pega pela Polícia Federal. A mensagem é clara: às vezes, é preciso desobedecer certas regras para proteger as pessoas, porque as leis nem sempre estão prontas para defender a vida”, explicou.

A produção traz ainda nomes como Johnny Massaro, Ícaro Silva e Júlio Machado no elenco.

