Daniel, ex de Ivete, mostra músculos ao reaparecer pela 1ª vez depois de anunciar separação

Ele compartilhou vídeos treinando em meio à natureza e exibiu o físico definido

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 16:27

Daniel Cady, 40 anos, reapareceu nas redes sociais na manhã Crédito: Reprodução

O nutricionista e apresentador Daniel Cady, 40 anos, reapareceu nas redes sociais na manhã deste sábado (29) após o anúncio da separação de Ivete Sangalo, 53. Sem camiseta, ele compartilhou vídeos treinando em meio à natureza e exibiu o físico definido. “Agro fitness”, escreveu na publicação, onde aparece fazendo exercícios e mostrando algumas das tatuagens.

Ivete e Cady anunciaram o fim do casamento na última quinta-feira (27), após 17 anos juntos. Eles são pais de Marcelo, 16 anos, e das gêmeas Helena e Marina, de 7. O comunicado oficial, divulgado simultaneamente pelos dois no Instagram, destacou respeito e maturidade na decisão. “Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós”, dizia o texto.

O ex-casal reforçou que todo o processo tem acontecido de forma tranquila. “Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família.” Eles também pediram privacidade neste momento: “Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos”.