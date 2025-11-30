Acesse sua conta
Daniel, ex de Ivete, mostra músculos ao reaparecer pela 1ª vez depois de anunciar separação

Ele compartilhou vídeos treinando em meio à natureza e exibiu o físico definido

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 16:27

Daniel Cady, 40 anos, reapareceu nas redes sociais na manhã Crédito: Reprodução

O nutricionista e apresentador Daniel Cady, 40 anos, reapareceu nas redes sociais na manhã deste sábado (29) após o anúncio da separação de Ivete Sangalo, 53. Sem camiseta, ele compartilhou vídeos treinando em meio à natureza e exibiu o físico definido. “Agro fitness”, escreveu na publicação, onde aparece fazendo exercícios e mostrando algumas das tatuagens.

Ivete e Cady anunciaram o fim do casamento na última quinta-feira (27), após 17 anos juntos. Eles são pais de Marcelo, 16 anos, e das gêmeas Helena e Marina, de 7. O comunicado oficial, divulgado simultaneamente pelos dois no Instagram, destacou respeito e maturidade na decisão. “Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós”, dizia o texto.

O ex-casal reforçou que todo o processo tem acontecido de forma tranquila. “Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família.” Eles também pediram privacidade neste momento: “Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos”.

Nascido em Salvador, Daniel Cady é formado em Nutrição pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e pós-graduado em Nutrição Funcional pela Universidade Cruzeiro do Sul (Unicsul). Ele já integrou a equipe do Comitê Paralímpico Brasileiro e, hoje, produz conteúdos sobre saúde, rotina profissional e alimentação equilibrada para seus 2,5 milhões de seguidores no Instagram.

