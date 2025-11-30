Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zé Vaqueiro anuncia fim do casamento com Ingra Soares: 'Caminhos diferentes'

Em julho de 2024, o casal perdeu o caçula, Arthur, aos 11 meses, que nasceu com Síndrome de Patau

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 15:40

Zé Vaqueiro anuncia fim do casamento com Ingra Soares Crédito: Reprodução

Ingra Soares e Zé Vaqueiro anunciaram o fim do relacionamento. Os dois são pais de Daniel, 5 anos, e Nicolly, filha adolescente de Ingra de um relacionamento anterior. No comunicado, eles pediram respeito ao momento que estão vivendo.

“Decidimos seguir caminhos diferentes. Essa não é uma decisão fácil, e dói, porque vivemos uma história linda, construída do zero, com muito amor, entrega e verdade", escreveram. Em seguida, completaram: “Pedimos de coração que todos respeitem nosso tempo, nosso espaço e nossa forma de sentir.”

Antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica

Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
1 de 14
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais

Zé Vaqueiro e Ingra se casaram em outubro de 2021, um ano após a cerimônia no civil. Em 2022, revelaram que enfrentavam uma crise, mas seguiram juntos. Logo depois, anunciaram que esperavam mais um filho.

Em julho de 2024, o casal perdeu o caçula, Arthur, aos 11 meses. O bebê nasceu com Síndrome de Patau, uma malformação congênita causada pela cópia extra do cromossomo 13, que compromete de forma severa o desenvolvimento e costuma provocar complicações graves desde o nascimento.

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - O universo revela o dia mais sortudo da semana (entre 1 e 7 de dezembro) para cada signo

O universo revela o dia mais sortudo da semana (entre 1 e 7 de dezembro) para cada signo
Imagem - Quem é Daniel Zezza, fotógrafo e homem trans que ficou noivo da deputada federal Erika Hilton

Quem é Daniel Zezza, fotógrafo e homem trans que ficou noivo da deputada federal Erika Hilton

MAIS LIDAS

Imagem - Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor
01

Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor

Imagem - Anjo da prosperidade: 6 signos devem ter mais atenção e organização a partir deste domingo (30 de novembro)
02

Anjo da prosperidade: 6 signos devem ter mais atenção e organização a partir deste domingo (30 de novembro)

Imagem - Nova Carteira de Identidade é emitida de graça durante ação em Salvador neste sábado (29)
03

Nova Carteira de Identidade é emitida de graça durante ação em Salvador neste sábado (29)

Imagem - Cor e número da sorte: o domingo (30 de novembro) chega com respostas importantes para os signos
04

Cor e número da sorte: o domingo (30 de novembro) chega com respostas importantes para os signos