Zé Vaqueiro anuncia fim do casamento com Ingra Soares: 'Caminhos diferentes'

Wladmir Pinheiro
Publicado em 30 de novembro de 2025 às 15:40
Ingra Soares e Zé Vaqueiro anunciaram o fim do relacionamento. Os dois são pais de Daniel, 5 anos, e Nicolly, filha adolescente de Ingra de um relacionamento anterior. No comunicado, eles pediram respeito ao momento que estão vivendo.
“Decidimos seguir caminhos diferentes. Essa não é uma decisão fácil, e dói, porque vivemos uma história linda, construída do zero, com muito amor, entrega e verdade", escreveram. Em seguida, completaram: “Pedimos de coração que todos respeitem nosso tempo, nosso espaço e nossa forma de sentir.”
Zé Vaqueiro e Ingra se casaram em outubro de 2021, um ano após a cerimônia no civil. Em 2022, revelaram que enfrentavam uma crise, mas seguiram juntos. Logo depois, anunciaram que esperavam mais um filho.
Em julho de 2024, o casal perdeu o caçula, Arthur, aos 11 meses. O bebê nasceu com Síndrome de Patau, uma malformação congênita causada pela cópia extra do cromossomo 13, que compromete de forma severa o desenvolvimento e costuma provocar complicações graves desde o nascimento.