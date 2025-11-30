DIVÓRCIO

Zé Vaqueiro anuncia fim do casamento com Ingra Soares: 'Caminhos diferentes'

Em julho de 2024, o casal perdeu o caçula, Arthur, aos 11 meses, que nasceu com Síndrome de Patau

Wladmir Pinheiro

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 15:40

Zé Vaqueiro anuncia fim do casamento com Ingra Soares Crédito: Reprodução

Ingra Soares e Zé Vaqueiro anunciaram o fim do relacionamento. Os dois são pais de Daniel, 5 anos, e Nicolly, filha adolescente de Ingra de um relacionamento anterior. No comunicado, eles pediram respeito ao momento que estão vivendo.

“Decidimos seguir caminhos diferentes. Essa não é uma decisão fácil, e dói, porque vivemos uma história linda, construída do zero, com muito amor, entrega e verdade", escreveram. Em seguida, completaram: “Pedimos de coração que todos respeitem nosso tempo, nosso espaço e nossa forma de sentir.”

Zé Vaqueiro e Ingra se casaram em outubro de 2021, um ano após a cerimônia no civil. Em 2022, revelaram que enfrentavam uma crise, mas seguiram juntos. Logo depois, anunciaram que esperavam mais um filho.