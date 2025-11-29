Nova Carteira de Identidade é emitida de graça durante ação em Salvador neste sábado (29)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 11:22
Durante todo este sábado (29), uma ação para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) acontece no Colégio da Polícia Militar, na Avenida Península do Joanes, no Lobato. A iniciativa integra as atividades comemorativas pelo Bicentenário da Polícia Militar da Bahia e é voltada a toda a comunidade do bairro.
Ao todo, serão oferecidos 120 atendimentos, organizados por meio de senhas. O público deve comparecer ao local entre 8h e 17h, levando certidão de nascimento, casamento ou averbação de divórcio. A emissão da primeira via é gratuita, e os cidadãos têm até 2032 para realizar a troca para o novo modelo.
Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)
A atividade é conduzida pela Polícia Técnica, por meio do Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM). Segundo o diretor do órgão, Bruno Fróes, a iniciativa reforça a ampliação dos serviços: “Por meio das parcerias com outras Instituições nós estamos conseguido expandir os serviços, e esta é mais oportunidade para ampliação de nossa oferta”, destacou.
A nova CIN oferece mais segurança, unificação nacional e recursos modernos de identificação, reduzindo riscos de fraude e eliminando múltiplos cadastros para uma mesma pessoa.