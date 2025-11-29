Acesse sua conta
Nova Carteira de Identidade é emitida de graça durante ação em Salvador neste sábado (29)

Ao todo, serão oferecidos 120 atendimentos, organizados por meio de senhas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 11:22

Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)
Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Divulgação

Durante todo este sábado (29), uma ação para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) acontece no Colégio da Polícia Militar, na Avenida Península do Joanes, no Lobato. A iniciativa integra as atividades comemorativas pelo Bicentenário da Polícia Militar da Bahia e é voltada a toda a comunidade do bairro.

Ao todo, serão oferecidos 120 atendimentos, organizados por meio de senhas. O público deve comparecer ao local entre 8h e 17h, levando certidão de nascimento, casamento ou averbação de divórcio. A emissão da primeira via é gratuita, e os cidadãos têm até 2032 para realizar a troca para o novo modelo.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional Cartão por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional digital por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Arisson Marinho/CORREIO
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
1 de 8
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação

A atividade é conduzida pela Polícia Técnica, por meio do Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM). Segundo o diretor do órgão, Bruno Fróes, a iniciativa reforça a ampliação dos serviços: “Por meio das parcerias com outras Instituições nós estamos conseguido expandir os serviços, e esta é mais oportunidade para ampliação de nossa oferta”, destacou.

A nova CIN oferece mais segurança, unificação nacional e recursos modernos de identificação, reduzindo riscos de fraude e eliminando múltiplos cadastros para uma mesma pessoa.

