DOCUMENTO

Nova Carteira de Identidade: mais de 20 postos passam a atender 100% por ordem de chegada na Bahia

Seis unidades estão localizadas em Salvador e 21 no interior da Bahia

Millena Marques

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 13:37

Nova carteira de identidade chega a mais sete postos SAC no interior da Bahia a partir de quinta-feira (29) Crédito: Divulgação

A partir do dia 24 de novembro, vinte e sete postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) vão passar a atender 100% por ordem de chegada para emissão da Nova Carteira de Identidade (CIN). Seis estão localizados em Salvador e 21 no interior da Bahia.

Salvador

SAC COMERCIO

SAC LIBERDADE

SAC PAU DA LIMA

SAC PITUAÇU

SAC URUGUAI

SAC PERIPERI

Interior

ALAGOINHAS

BARREIRAS

BRUMADO

CONQUISTA I

CONQUISTA II

EUNÁPOLIS

FEIRA CENTRO I

FEIRA CENTRO II

GUANAMBI

ILHÉUS

IRECÊ

ITABUNA

JACOBINA

JEQUIÉ

JUAZEIRO

PAULO AFONSO

PORTO SEGURO

SANTO ANTÔNIO DE JESUS

SENHOR DO BONFIM

TEIXEIRA DE FREITAS

VALENÇA

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) é um documento que vai padronizar a forma como os brasileiros se identificam e deve substituir o Registro Civil (RG). Na Bahia, mais de 2,056 milhões de documentos foram emitidos em 15 meses. Mas, afinal, até quando os brasileiros podem emitir o documento?

De acordo com o governo federal, o antigo RG continuará válido até 2032, conforme o Decreto nº 10.977/2022. Ou seja, até lá, os brasileiros podem continuar usando a versão antiga da carteira de identidade.

A solicitação é dividida em três etapas: o agendamento para fazer o documento em um posto SAC, o acompanhamento da emissão e, por fim, a retirada. Todo o processo da primeira emissão é gratuito.