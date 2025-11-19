Nova Carteira de Identidade: mais de 20 postos passam a atender 100% por ordem de chegada na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 13:37
A partir do dia 24 de novembro, vinte e sete postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) vão passar a atender 100% por ordem de chegada para emissão da Nova Carteira de Identidade (CIN). Seis estão localizados em Salvador e 21 no interior da Bahia.
SAC COMERCIO
SAC LIBERDADE
SAC PAU DA LIMA
SAC PITUAÇU
SAC URUGUAI
SAC PERIPERI
ALAGOINHAS
BARREIRAS
BRUMADO
CONQUISTA I
CONQUISTA II
EUNÁPOLIS
FEIRA CENTRO I
FEIRA CENTRO II
GUANAMBI
ILHÉUS
IRECÊ
ITABUNA
JACOBINA
JEQUIÉ
JUAZEIRO
PAULO AFONSO
PORTO SEGURO
SANTO ANTÔNIO DE JESUS
SENHOR DO BONFIM
TEIXEIRA DE FREITAS
VALENÇA
A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) é um documento que vai padronizar a forma como os brasileiros se identificam e deve substituir o Registro Civil (RG). Na Bahia, mais de 2,056 milhões de documentos foram emitidos em 15 meses. Mas, afinal, até quando os brasileiros podem emitir o documento?
De acordo com o governo federal, o antigo RG continuará válido até 2032, conforme o Decreto nº 10.977/2022. Ou seja, até lá, os brasileiros podem continuar usando a versão antiga da carteira de identidade.
A solicitação é dividida em três etapas: o agendamento para fazer o documento em um posto SAC, o acompanhamento da emissão e, por fim, a retirada. Todo o processo da primeira emissão é gratuito.
Veja como solicitar CIN