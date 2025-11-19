CRIME

Suspeito de matar três pessoas em festa na Bahia tem prisão cumprida

Homicídios aconteceram em 17 de agosto; outro suspeito do crime segue foragido

Yan Inácio

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 15:40

Polícia Civil Crédito: Ascom / PC

A Polícia cumpriu, nesta terça-feira (18), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 28 anos suspeito de participar do homicídio de três pessoas durante uma festa em Barreiras, no oeste da Bahia. Os crimes aconteceram no dia 17 de agosto. O homem estava custodiado na Penitenciária Dom Abel Alonso Nuñez, em Bom Jesus, no Piauí.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito preso e outros três investigados se envolveram em uma briga durante uma festa em uma chácara na zona rural do município baiano. O grupo saiu do local e retornou armado, disparando contra pessoas que estavam na portaria e no interior da propriedade.

Filipe Soares Brandão, 20 anos, João Lucas Ramos Barbosa, 24 anos, e Neura Lima de Brito, 58 anos, foram atingidos por disparos de arma de fogo e morreram depois do ataque. Um homem de 33 anos ficou ferido após o ataque.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 5