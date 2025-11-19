Acesse sua conta
Suspeito de matar três pessoas em festa na Bahia tem prisão cumprida

Homicídios aconteceram em 17 de agosto; outro suspeito do crime segue foragido

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 15:40

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Ascom / PC

A Polícia cumpriu, nesta terça-feira (18), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 28 anos suspeito de participar do homicídio de três pessoas durante uma festa em Barreiras, no oeste da Bahia. Os crimes aconteceram no dia 17 de agosto. O homem estava custodiado na Penitenciária Dom Abel Alonso Nuñez, em Bom Jesus, no Piauí.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito preso e outros três investigados se envolveram em uma briga durante uma festa em uma chácara na zona rural do município baiano. O grupo saiu do local e retornou armado, disparando contra pessoas que estavam na portaria e no interior da propriedade.

Filipe Soares Brandão, 20 anos, João Lucas Ramos Barbosa, 24 anos, e Neura Lima de Brito, 58 anos, foram atingidos por disparos de arma de fogo e morreram depois do ataque. Um homem de 33 anos ficou ferido após o ataque.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

Ainda de acordo com a PC, dois suspeitos do crime morreram em confronto com policiais civis durante uma operação, que não teve a data revelada, e o último investigado segue foragido. O suspeito preso preventivamente nesta terça segue custodiado no Piauí e à disposição da Justiça.

