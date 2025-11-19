CONNECTI

Congresso de Casos e Terapias Individualizadas acontece em Salvador nesta sexta (21) e sábado (22)

Evento vai reunir mais de 1,2 mil médicos e nutricionistas, no Hotel Deville, em Itapuã

Monique Lobo

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 18:07

Público presente na primeira edição do evento, que contou com mais de 1 mil profissionais de saúde inscritos Crédito: Divulgação

Um dos maiores eventos de medicina integrativa e nutrição avançada do país acontece em Salvador nesta sexta (21) e sábado (22), no Hotel Deville, no bairro de Itapuã. O Congresso Norte e Nordeste de Casos e Terapias Individualizadas (Connecti), realizado pelo Grupo Singular Pharma, reunirá mais de 1,2 mil médicos e nutricionistas em uma programação focada em saúde metabólica, saúde da mulher e menopausa, saúde intestinal, inovação e empreendedorismo na área da saúde.

A programação conta com 30 palestras distribuídas em quatro salas simultâneas. Neste ano, o tema do projeto é “Healthspan: Vida em equilíbrio”. Além disso, nos dois dias, acontecerá uma feira de negócios e estúdio de podcast para gravação de entrevistas.

Congresso Norte e Nordeste de Casos e Terapias Individualizadas (Connecti) 1 de 4

Salas de conhecimento

O Connecti contará com quatro salas de conhecimento: Healthspan, Vida em Equilíbrio, Vidamina e Academia da Menopausa e Saúde da Mulher.

Na sala Healthspan serão debatidos temas estratégicos sobre longevidade, medicina metabólica e condutas de prevenção. Os assuntos percorrem desde a anamnese integrada e a bioquímica do movimento até a modulação intestinal, a relação intestino-cérebro e novas abordagens com hormônios e peptídeos bioativos. Por lá, estarão nomes como Dr. Arthur Lemos, Dr. Jorge Valente, Dr. Antônio Carlos Minuzzi, Dr. Guilherme Renke, Dra. Carla Ferner, Dra. Fabiane Berta, Dr. José Ribas, entre outros.

Já a sala Vida em Equilíbrio conta com uma curadora multidisciplinar que discutirá nutrição funcional, genética da longevidade, performance esportiva e estratégias para pacientes em uso de GLP-1. Entre os especialistas presentes estarão Camila Avelar, Denise Carreiro, Lara Gabriela e Dra. Luciana Auxi.

Totalmente dedicada à saúde feminina, a sala Academia da Menopausa e Saúde da Mulher oferece um panorama completo da menopausa, com a ótica hormonal, metabólica, cardiovascular, estética, óssea e comportamental. Os temas também englobam sexualidade, sarcopenia, lipedema, terapia hormonal e osteoporose, além de estratégias para o metabolismo da mulher 40+.