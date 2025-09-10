Acesse sua conta
Salvador sedia congresso internacional sobre os desafios da humanidade

Encontro reunirá mais de 130 palestrantes para debater questões jurídicas, tecnológicas, ambientais e humanitárias

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 11:13

II Congresso Internacional Diálogos Humanistas
II Congresso Internacional Diálogos Humanistas Crédito: Reprodução

De 24 a 27 de setembro, Salvador recebe o II Congresso Internacional Diálogos Humanistas (CIDH-Salvador). O evento será realizado no Hotel Mercure, no Rio Vermelho, e deve reunir juristas, pesquisadores e profissionais de diferentes áreas para discutir soluções sustentáveis diante de desafios globais.

O tema central desta edição é “Os ODS e os Desafios da Humanidade: jurídicos, tecnológicos, ambientais e humanitários”. A programação conta com 13 painéis temáticos, 24 oficinas e masterclasses, além de conferências e grupos de trabalho.

A conferência magna ficará a cargo do professor Paulo Borba Casella, da USP, que abordará a necessidade de prevalência do Direito Internacional. Também será lançado o livro Coletânea CIDH 2024, enquanto as submissões de trabalhos para a edição 2025/2026 seguem abertas até 20 de setembro.

O congresso é voltado a profissionais e acadêmicos do Direito, gestores públicos e representantes de instituições como o CNMP e o CNJ. A organização estima a participação de mais de 500 pessoas presencialmente, além do público que acompanhará de forma online.

