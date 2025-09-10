Acesse sua conta
Quem é Adrielly, mulher envolvida em nova polêmica de Yuri Lima e Iza

Ex-jogador repostou nas redes sociais foto de biquíni da carioca de 22 anos, que negou conhecer o namorado de Iza

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 10:27

Iza e Yuri Lima
Iza e Yuri Lima Crédito: Reprodução

O ex-jogador Yuri Lima voltou ao centro das atenções após compartilhar em seu perfil no Instagram a foto de biquíni de uma jovem chamada Adrielly. O gesto repercutiu entre fãs da cantora Iza, com quem Yuri mantém um relacionamento discreto.

Adrielly tem 22 anos, é carioca e trabalha em uma clínica de estética. Em seu perfil nas redes sociais, onde soma mais de 15 mil seguidores, costuma registrar viagens internacionais para cidades como Liverpool, Manchester e Nottingham, além de destinos no Brasil, como São Paulo e Santa Catarina. Ela também compartilha treinos de academia e práticas de lutas.

A imagem republicada por Yuri era de 2024. Após a movimentação de fãs de Iza, Adrielly se manifestou em vídeo, afirmando não conhecer o ex-jogador. “Provavelmente ele compartilhou a minha foto porque estavam todos comentando ‘Iza’ nessa publicação. Essa foto é antiga e não tenho relação nenhuma com ele”, disse.

Com a repercussão negativa, Yuri apagou a postagem. O episódio reacendeu lembranças da crise enfrentada pelo casal no ano passado, quando vieram à tona conversas de Yuri com a criadora de conteúdo adulto Kevelin Gomes. Na ocasião, Iza anunciou o fim do relacionamento enquanto estava grávida de Nala, primeira filha dos dois.

