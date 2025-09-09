Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher envolvida em polêmica com Iza e Yuri Lima se pronuncia

Gesto de Yuri Lima nas redes sociais repercutiu nesta terça-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 23:12

Mulher repostada por Yuri Lima se pronuncia
Mulher repostada por Yuri Lima se pronuncia Crédito: Reprodução

O ex-jogador Yuri Lima, namorado de IZA, se envolveu em mais uma polêmica e teve sua postura no relacionamento questionada nas redes sociais. O debate começou quando o pai de Nala repostou uma foto antiga de uma jovem de biquini na praia, postada em 2024. O gesto foi visto por muitos como um desrespeito com IZA e alimentou suspeitas de um possível envolvimento entre a mulher, identificada como Adrielly, e Yuri. Na noite desta terça-feira (9), Adrielly e resolveu falar e argumentou que toda a repercussão foi exagerada. 

A jovem afirmou que não tem qualquer relação com Yuri e que tudo não passou de uma grande confusão criada pelo público. "Gente, eu quero dizer que eu não conheço ele. Ele provavelmente deve ter compartilhado a minha foto porque estava todo mundo comentando 'Iza'. Essa foto minha é de 2024, se não me engano, e foi isso que aconteceu. Eu não tenho muito o que falar", explicou em vídeo. 

Yuri Lima e IZA

Yuri Lima e Iza por Reprodução/Instagram
Iza e Yuri Lima por Reprodução
Iza e Yuri Lima por Reprodução
Iza e Yuri Lima por Reprodução
Iza falou sobre ter reatado com Yuri Lima por Reprodução/Instagram
Yuri Lima com Nala, sua filha com Iza por Reprodução / Redes Sociais
1 de 6
Yuri Lima e Iza por Reprodução/Instagram

De acordo com Adrielly, a imagem republicada por Yuri não tem qualquer ligação pessoal e nem significado aparente. Ela reforçou que não mantém nenhum tipo de relação com o ex-atleta. "Não existe nenhum contato, nunca falei com ele, não tenho nenhuma relação", garantiu.

Yuri desfez a publicação que aparecia no Feed do Instagram e chegou a desativar a função de repost em sua conta. A publicação mostrava a jovem de biquíni rosa com a legenda “Toda gostosa”. O detalhe é que a imagem havia sido postada originalmente em março de 2024, o que levantou a suspeita de que Yuri estaria navegando pelo perfil dela.

O casal já havia enfrentado uma crise em 2024, quando se separou durante a gestação de Iza, após uma traição do então jogador do Mirassol. Em janeiro de 2025, eles anunciaram a reconciliação, depois que Yuri declarou arrependimento, pediu perdão e decidiu encerrar a carreira nos campos para se dedicar à família.

Leia mais

Imagem - Camila Oliveira explica que precisou se afastar do 'Jornal da Manhã' por risco de câncer

Camila Oliveira explica que precisou se afastar do 'Jornal da Manhã' por risco de câncer

Imagem - Bella Longuinho mostra antes e depois da transição de gênero: 'Nova energia'

Bella Longuinho mostra antes e depois da transição de gênero: 'Nova energia'

Imagem - Ator de 'Breaking Bad' é preso por agredir menina com mangueira

Ator de 'Breaking Bad' é preso por agredir menina com mangueira

Mais recentes

Imagem - Cineasta baiana prepara documentário inédito em homenagem a Angela Ro Ro

Cineasta baiana prepara documentário inédito em homenagem a Angela Ro Ro
Imagem - 'Casamento às Cegas' terá versão LGBT? Apresentadores falam sobre ideia

'Casamento às Cegas' terá versão LGBT? Apresentadores falam sobre ideia
Imagem - Camila Oliveira explica que precisou se afastar do 'Jornal da Manhã' por risco de câncer

Camila Oliveira explica que precisou se afastar do 'Jornal da Manhã' por risco de câncer

MAIS LIDAS

Imagem - Capitão da PM é condenado à prisão por cobrar dinheiro e bebidas alcóolicas para liberar 'paredões'
01

Capitão da PM é condenado à prisão por cobrar dinheiro e bebidas alcóolicas para liberar 'paredões'

Imagem - Delegada da Polícia Civil é sequestrada e roubada em Salvador
02

Delegada da Polícia Civil é sequestrada e roubada em Salvador

Imagem - Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado
03

Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado

Imagem - Piracanjuba é multada em R$ 690 mil por embalagens semelhantes em produtos lácteos; veja quais
04

Piracanjuba é multada em R$ 690 mil por embalagens semelhantes em produtos lácteos; veja quais