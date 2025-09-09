EXAGERO?

Mulher envolvida em polêmica com Iza e Yuri Lima se pronuncia

Gesto de Yuri Lima nas redes sociais repercutiu nesta terça-feira (9)

Elis Freire

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 23:12

Mulher repostada por Yuri Lima se pronuncia Crédito: Reprodução

O ex-jogador Yuri Lima, namorado de IZA, se envolveu em mais uma polêmica e teve sua postura no relacionamento questionada nas redes sociais. O debate começou quando o pai de Nala repostou uma foto antiga de uma jovem de biquini na praia, postada em 2024. O gesto foi visto por muitos como um desrespeito com IZA e alimentou suspeitas de um possível envolvimento entre a mulher, identificada como Adrielly, e Yuri. Na noite desta terça-feira (9), Adrielly e resolveu falar e argumentou que toda a repercussão foi exagerada.

A jovem afirmou que não tem qualquer relação com Yuri e que tudo não passou de uma grande confusão criada pelo público. "Gente, eu quero dizer que eu não conheço ele. Ele provavelmente deve ter compartilhado a minha foto porque estava todo mundo comentando 'Iza'. Essa foto minha é de 2024, se não me engano, e foi isso que aconteceu. Eu não tenho muito o que falar", explicou em vídeo.

Yuri Lima e IZA 1 de 6

De acordo com Adrielly, a imagem republicada por Yuri não tem qualquer ligação pessoal e nem significado aparente. Ela reforçou que não mantém nenhum tipo de relação com o ex-atleta. "Não existe nenhum contato, nunca falei com ele, não tenho nenhuma relação", garantiu.

Yuri desfez a publicação que aparecia no Feed do Instagram e chegou a desativar a função de repost em sua conta. A publicação mostrava a jovem de biquíni rosa com a legenda “Toda gostosa”. O detalhe é que a imagem havia sido postada originalmente em março de 2024, o que levantou a suspeita de que Yuri estaria navegando pelo perfil dela.