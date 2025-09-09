Camila Oliveira explica que precisou se afastar do 'Jornal da Manhã' por risco de câncer

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 22:13
A apresentadora Camila Oliveira ficou uma semana afastada do "Jornal da Manhã", da TV Bahia, e na noite desta segunda-feira (8) veio à público explicar o motivo do afastamento. Nesta terça-feira (9), Camilinha, como é carinhosamente chamada, já voltou a apresentar o noticiário da manhã ao lado de Ricardo Ishmael.
Através de vídeo publicado nas redes sociais, a jornalista contou que precisou ficar longe do estúdio para realizar um procedimento médico após a identificação de alterações na mama direita, que significavam um potencial risco de câncer no futuro. Por ter histórico da doença na família, Oliveira optou por fazer prontamente a retirada dos cistos e ficar uns dias fora do ar para se cuidar.
Camila Oliveira
Ela relatou que os exames apontaram duas anomalias. “Eu e minha irmã fazemos acompanhamento a cada seis meses. Já apareceram cistos, calcificações e nódulos, mas dessa vez a médica descobriu duas anomalias que potencializavam a chance de câncer lá na frente. Não sabemos quando, mas a opção foi por retirar logo”, explicou nas redes sociais.
Camila contou ainda que a mãe enfrentou câncer de mama bilateral há 15 anos. “Foram dois tumores ao mesmo tempo e diferentes. Felizmente, ela descobriu muito no início e hoje está bem, cuidando de mim”, lembrou, aliviada.
A profissional da Rede Bahia aproveitou para fazer um alerta e quebrar uma tabu sobre o câncer de mama. “É mais raro, mas também acontece entre os homens. Fica aqui o alerta, independentemente de gênero ou orientação sexual, é algo que a gente precisa prestar atenção, sobretudo quem tem casos na família”, ressaltou Camila Oliveira.