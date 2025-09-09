TV BAHIA

Camila Oliveira explica que precisou se afastar do 'Jornal da Manhã' por risco de câncer

Com histórico familiar da doença, apresentadora optou por retirada de cistos na mama

Elis Freire

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 22:13

Camila Oliveira no "Jornal da Manhã" Crédito: Reprodução / TV Bahia

A apresentadora Camila Oliveira ficou uma semana afastada do "Jornal da Manhã", da TV Bahia, e na noite desta segunda-feira (8) veio à público explicar o motivo do afastamento. Nesta terça-feira (9), Camilinha, como é carinhosamente chamada, já voltou a apresentar o noticiário da manhã ao lado de Ricardo Ishmael.

Através de vídeo publicado nas redes sociais, a jornalista contou que precisou ficar longe do estúdio para realizar um procedimento médico após a identificação de alterações na mama direita, que significavam um potencial risco de câncer no futuro. Por ter histórico da doença na família, Oliveira optou por fazer prontamente a retirada dos cistos e ficar uns dias fora do ar para se cuidar.

Camila Oliveira 1 de 6

Ela relatou que os exames apontaram duas anomalias. “Eu e minha irmã fazemos acompanhamento a cada seis meses. Já apareceram cistos, calcificações e nódulos, mas dessa vez a médica descobriu duas anomalias que potencializavam a chance de câncer lá na frente. Não sabemos quando, mas a opção foi por retirar logo”, explicou nas redes sociais.

Camila contou ainda que a mãe enfrentou câncer de mama bilateral há 15 anos. “Foram dois tumores ao mesmo tempo e diferentes. Felizmente, ela descobriu muito no início e hoje está bem, cuidando de mim”, lembrou, aliviada.

A profissional da Rede Bahia aproveitou para fazer um alerta e quebrar uma tabu sobre o câncer de mama. “É mais raro, mas também acontece entre os homens. Fica aqui o alerta, independentemente de gênero ou orientação sexual, é algo que a gente precisa prestar atenção, sobretudo quem tem casos na família”, ressaltou Camila Oliveira.