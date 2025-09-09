'VAMOS FICAR?'

Whindersson Nunes faz revelação sobre possível volta com Luísa Sonza

Influenciadora disse que cartomante previu a volta dele com cantora

Felipe Sena

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 20:19

Cartomante revelou que casal tem chance de volta Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Whindersson Nunes fez uma revelação sobre o término do relacionamento com Luísa Sonza, que aconteceu em 2019. O influenciador que foi entrevistado no “De Frente com a Blogueirinha”, programa transmitido no YouTube, disse que foi uma previsão sobre o fim da relação com a cantora.



O influencer disse que, pouco tempo depois do término, em 2020, uma cartomante refez uma previsão de que o humorista, hoje com 30 anos, e a cantora, de 27, reataram o casamento cinco anos após a separação.

“Nessa época a gente se falou pouco”, disse ele sobre o fim do relacionamento marcado por diversos ataques à cantora nas redes sociais.

Em conversa com Blogueirinha, Whindersson, que foi quem terminou com a cantora, disse que foi de Luísa a decisão de ir atrás de uma pessoa que previsse o futuro

"A cartomante ia dizer que a gente ia ficar junto cinco anos depois, e eu 'mas Luísa, você quer saber se vamos ficar?'", relembrou.