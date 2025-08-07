Acesse sua conta
Superdotados! Entenda a condição que aflige Whindersson Nunes

Casos como o de Whindersson Nunes mostram que diagnóstico tardio é comum.

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 12:00

Whindersson foi diagnosticado com a condição enquanto estava internado com alcoolismo
Whindersson foi diagnosticado com a condição enquanto estava internado com alcoolismo Crédito: Imagem: Reprodução Instagram Whindersson

Whindersson Nunes, um dos maiores nomes do humor brasileiro, só descobriu sua superdotação na vida adulta. Seu caso ilustra um fenômeno comum: muitas pessoas passam anos sem entender suas diferenças, até que uma crise as leva a procurar ajuda.

Como explica a psicóloga Mayra Gaiato, a superdotação envolve três elementos-chave: habilidade excepcional, comprometimento intenso e criatividade na execução. "Ela não fica só fazendo o que ela já sabe", observa a especialista, em seu vídeo no Youtube.

Superdotação

Sinais da superdotação aparecem na infância por Shutterstock
A superdotação se revela por meio de interesses intensos, rápida aprendizagem e curiosidade insaciável (Imagem: Dmytro Zinkevych | Shutterstock) por
A superdotação revela um mundo de habilidades excepcionais e potencialidades únicas (Imagem: Inara Prusakova | Shutterstock) por
1 de 3
Sinais da superdotação aparecem na infância por Shutterstock

Por que muitos adultos não sabem que são superdotados?

A imagem tradicional do gênio com QI altíssimo não reflete a diversidade das altas habilidades. Muitos adultos possuem talentos específicos em áreas não acadêmicas, como artes ou esportes, e nunca foram identificados como superdotados.

Whindersson descreveu esse sentimento em uma entrevista para o Fantástico: "Minha cabeça funciona em horários diferentes". Essa percepção de ser diferente, sem entender porquê, é comum entre adultos superdotados não diagnosticados, levando a frustração e isolamento.

Impactos na carreira e relações pessoais

Pessoas com altas habilidades muitas vezes enfrentam desafios no ambiente de trabalho. Seus padrões elevados e formas diferentes de pensar podem causar conflitos com colegas e superiores. Nas relações pessoais, a diferença de ritmo também gera atritos.

Gaiato destaca que, na infância, essas crianças "acabam sendo alvos de bullying". Na vida adulta, o problema se transforma, mas não desaparece: muitos se sentem incompreendidos e deslocados em grupos sociais convencionais.

O caminho do autoconhecimento

O diagnóstico, mesmo tardio, pode ser libertador. Entender as próprias características ajuda a desenvolver estratégias para lidar com desafios e aproveitar melhor os talentos. Como no caso de Whindersson, essa descoberta pode marcar um novo começo.

Se você suspeita que pode ter altas habilidades, procurar um profissional é o primeiro passo. A avaliação adequada pode abrir portas para terapias, ajustes profissionais e, principalmente, para uma relação mais saudável consigo mesmo.

