TELEVISÃO

Sessão da Tarde sai do ar e Globo aposta em maratona de novelas; entenda

Exibição especial altera horários das tramas nesta quarta-feira (17)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 12:45

Samir (Davi Malizia) com Candinho (Sergio Guizé) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

Quem ligar a TV na Globo nesta quarta-feira (17) vai perceber uma mudança fora do padrão na programação. Excepcionalmente, a emissora colocará três novelas no ar uma atrás da outra, algo pouco comum na grade diária.

A alteração começa ainda à tarde. Terra Nostra, que costuma ir ao ar por volta das 14h45, teve seu horário empurrado para 16h10. Logo na sequência, às 16h55, entra Rainha da Sucata, formando uma dobradinha com a reprise. Para completar o trio, Êta Mundo Melhor! assume o horário das 18h05, como já é habitual.

Depois disso, a programação volta ao fluxo normal, com a segunda edição do telejornal local e a novela Dona de Mim.

O motivo da mudança, mais uma vez, envolve o futebol. A Globo optou por cancelar a Sessão da Tarde para transmitir a final da Copa Intercontinental da Fifa, que acontece às 14h (horário de Brasília). Na partida, o Flamengo enfrenta o Paris Saint-Germain, duelo que mobilizou a grade da emissora.

Essa não é a primeira vez que o time carioca provoca ajustes na programação. No último dia 10, por exemplo, Terra Nostra também teve seu horário alterado e acabou indo ao ar colada em Rainha da Sucata por causa de outro jogo do Flamengo, desta vez contra o Cruz Azul.

A mudança mais drástica, no entanto, ocorreu em 29 de novembro, um sábado. Na ocasião, a Globo suspendeu a exibição de três novelas para transmitir a final da Libertadores, vencida pelo Flamengo. Apenas Três Graças foi mantida no ar naquele dia.