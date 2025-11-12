TV

Saiba por que Glória Menezes, a Laurinha de ‘Rainha da Sucata’, está afastada das novelas

Última novela da atriz na Globo foi em 2015

Felipe Sena

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 21:30

Atriz está no ar como a vilã Laurinha no Vale a Pena Ver de Novo Crédito: Reprodução | Globo

A atriz Glória Menezes, de 91 anos, está no ar novamente em “Rainha da Sucata” (1990), atual reprise no Vale a Pena Ver de Novo, como a emblemática vilã Laurinha Figueroa. No entanto, a veterana da Globo está afastada das novelas há dez anos por causa da idade avançada.

Com dezenas de novelas, séries, minisséries e especiais em sua trajetória, hoje a atriz vive no Rio de Janeiro com a família, e não participa de produções televisivas desde 2015, quanto atuou na novela “Totalmente Demais”.

Depois do falecimento do marido, Tarcísio Meira, em 2021, vítima de complicações de Covid-19 aos 85 anos, a atriz deixou seu apartamento em São Paulo para morar mais perto dos filhos.

Durante o lançamento de um livro de José Bonifácio de Oliveira, o Boni, ex-diretor da Globo, no Rio de Janeiro, em 2024, Glória, que estava em cadeira de rodas, explicou sua condição atual. “Só ando em cadeira de rodas quando é para o meu conforto. Aqui, eu ia ficar de pé, parada, andando de um lado para outro. Estou confortavelmente na minha cadeira. Só para vocês ficarem sabendo, eu ando todo dia de manhã por uma hora. Todo santo dia".

A atriz fez sua última aparição no seu aniversário, no dia 19 de outubro, em imagens compartilhadas por sua família nas redes sociais. Em junho, ela foi fotografada durante um almoço em um restaurante na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, com sua nora, Mocita Fagundes.