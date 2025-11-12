Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba por que Glória Menezes, a Laurinha de ‘Rainha da Sucata’, está afastada das novelas

Última novela da atriz na Globo foi em 2015

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 21:30

Atriz está no ar como a vilã Laurinha no Vale a Pena Ver de Novo
Atriz está no ar como a vilã Laurinha no Vale a Pena Ver de Novo Crédito: Reprodução | Globo

A atriz Glória Menezes, de 91 anos, está no ar novamente em “Rainha da Sucata” (1990), atual reprise no Vale a Pena Ver de Novo, como a emblemática vilã Laurinha Figueroa. No entanto, a veterana da Globo está afastada das novelas há dez anos por causa da idade avançada.

Rainha da Sucata

Rainha da Sucata por Reprodução
Regina Duarte em "Rainha da Sucata" por Reprodução | Acervo TV Globo
Clássico Rainha da Sucata deve substituir A Viagem na Globo por Reprodução/TV Globo
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por divulgação
1 de 11
Rainha da Sucata por Reprodução

Leia mais

Imagem - Ator de 'Rainha da Sucata' vive há 27 anos com sequelas após ser baleado em assalto

Ator de 'Rainha da Sucata' vive há 27 anos com sequelas após ser baleado em assalto

Imagem - Confira por onde andam os ‘filhinhas’ de Dona Armênia de ‘A Rainha da Sucata’

Confira por onde andam os ‘filhinhas’ de Dona Armênia de ‘A Rainha da Sucata’

Imagem - 'Rainha da Sucata' de volta ao Vale a Pena Ver de Novo: 11 curiosidades que você não sabia

'Rainha da Sucata' de volta ao Vale a Pena Ver de Novo: 11 curiosidades que você não sabia

Com dezenas de novelas, séries, minisséries e especiais em sua trajetória, hoje a atriz vive no Rio de Janeiro com a família, e não participa de produções televisivas desde 2015, quanto atuou na novela “Totalmente Demais”.

Depois do falecimento do marido, Tarcísio Meira, em 2021, vítima de complicações de Covid-19 aos 85 anos, a atriz deixou seu apartamento em São Paulo para morar mais perto dos filhos.

Durante o lançamento de um livro de José Bonifácio de Oliveira, o Boni, ex-diretor da Globo, no Rio de Janeiro, em 2024, Glória, que estava em cadeira de rodas, explicou sua condição atual. “Só ando em cadeira de rodas quando é para o meu conforto. Aqui, eu ia ficar de pé, parada, andando de um lado para outro. Estou confortavelmente na minha cadeira. Só para vocês ficarem sabendo, eu ando todo dia de manhã por uma hora. Todo santo dia".

A atriz fez sua última aparição no seu aniversário, no dia 19 de outubro, em imagens compartilhadas por sua família nas redes sociais. Em junho, ela foi fotografada durante um almoço em um restaurante na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, com sua nora, Mocita Fagundes.

Neste ano, Glória Menezes também recebeu uma homenagem na série Tributo, da Globo, que celebrou sua contribuição para a história da televisão brasileira.

Leia mais

Imagem - Jantar saudável: 3 receitas leves e ricas em proteínas

Jantar saudável: 3 receitas leves e ricas em proteínas

Imagem - 6 passos para planejar o cuidado com o idoso

6 passos para planejar o cuidado com o idoso

Imagem - Saiba como lidar com a sobrecarga de decisões no trabalho

Saiba como lidar com a sobrecarga de decisões no trabalho

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - VÍDEO: Ivete Sangalo e Shawn Mendes são flagrados no Pelô e atendem fãs

VÍDEO: Ivete Sangalo e Shawn Mendes são flagrados no Pelô e atendem fãs
Imagem - Cristian Cravinhos surge com rosto coberto de curativos após acidente; veja

Cristian Cravinhos surge com rosto coberto de curativos após acidente; veja

MAIS LIDAS

Imagem - 3 signos serão recompensados pelo universo nesta quarta-feira (12 de novembro); veja se você está entre eles
01

3 signos serão recompensados pelo universo nesta quarta-feira (12 de novembro); veja se você está entre eles

Imagem - Com câncer, ex-apresentador da Globo perde audição e faz relato comovente nas redes sociais
02

Com câncer, ex-apresentador da Globo perde audição e faz relato comovente nas redes sociais

Imagem - Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador
03

Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador

Imagem - Boninho se pronuncia após fala polêmica de Narcisa envolvendo a filha: ‘Exposição desnecessária’
04

Boninho se pronuncia após fala polêmica de Narcisa envolvendo a filha: ‘Exposição desnecessária’