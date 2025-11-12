economia

Saiba como lidar com a sobrecarga de decisões no trabalho

A organização e a gestão de tempo são fundamentais para reduzir o estresse no dia a dia

Portal Edicase

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 18:25

A sobrecarga de trabalho impacta diretamente a produtividade dos colaboradores Crédito: Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock

Tomar decisões faz parte da rotina de todo profissional, e quanto maior o nível de responsabilidade, mais escolhas precisam ser feitas ao longo do dia. O desafio é que, no atual ritmo, esse volume de decisões pode se tornar um dos principais motivos de sobrecarga de trabalho e queda de produtividade.

De acordo com uma pesquisa conduzida pela Pluxee, empresa de benefícios corporativos, quase um terço dos trabalhadores brasileiros (28%) já pediu demissão por sentir que o trabalho estava afetando seu equilíbrio emocional, e 21% consideraram se afastar pelo mesmo motivo.

O levantamento, realizado com cerca de três mil profissionais de diferentes setores, mostra ainda que apenas 22% avaliam sua carga de trabalho como leve, enquanto outros 22% a classificam como pesada, com períodos de sobrecarga. Além disso, seis em cada dez profissionais afirmam ter dificuldade para fazer pausas durante o expediente, um reflexo direto da rotina acelerada e da pressão constante por decisões rápidas e eficazes.

Para Rennan Vilar, diretor de Pessoas e Cultura do Grupo TODOS Internacional, os dados revelam um alerta importante sobre o modelo de produtividade adotado por muitas empresas. “Estamos vivendo uma era de excesso de informações, de estímulos, de urgências. Isso impacta diretamente a forma como as pessoas priorizam e tomam decisões. Quando tudo parece urgente, o cérebro entra em modo de reação constante, e o trabalho deixa de ser estratégico para se tornar apenas operacional”, explica.

Sinais de alerta da sobrecarga de decisões

Rennan Vilar observa que a sobrecarga decisória nem sempre é percebida de imediato. “Muitas vezes, o profissional sente que está sendo produtivo, quando, na verdade, está apenas respondendo a demandas em ritmo acelerado, sem tempo para refletir. É um tipo de cansaço que se acumula e afeta a qualidade das entregas e das relações no trabalho”, afirma.

Entre os principais indicadores de que a pessoa está enfrentando fadiga decisória, o diretor cita:

Dificuldade em definir o que é prioridade;

Procrastinação de tarefas simples;

Perda de foco e dispersão frequente;

Dúvidas constantes diante de escolhas rotineiras;

Sensação de estar sempre “apagando incêndios”.

Planejar o dia com antecedência ajuda a evitar decisões reativas e a sobrecarga de trabalho Crédito: Imagem: TippaPatt | Shutterstock

Como organizar as prioridades e manter a clareza

Segundo Rennan Vilar, o segredo para lidar com a sobrecarga de decisões está em equilibrar ritmo e clareza. “É fundamental compreender que decidir com qualidade exige tempo, foco e contexto. Quando a agenda está tomada por reuniões e interrupções, a capacidade analítica cai. É por isso que a organização e a gestão do tempo são peças-chave para manter a performance sustentável”, destaca.

O profissional recomenda algumas práticas simples para melhorar a tomada de decisão e reduzir o estresse cotidiano:

Planejar o dia com antecedência:definir blocos de tempo e objetivos claros ajuda a evitar decisões reativas;

Delegar responsabilidades:distribuir decisões entre líderes e equipes fortalece a autonomia e o senso de pertencimento;

Evitar a multitarefa:concentrar-se em uma decisão por vez aumenta a qualidade e a segurança nas escolhas;

Definir limites de agenda:reservar períodos livres de reuniões é essencial para pensar estrategicamente;

Revisar decisões importantes com outras perspectivas:consultar colegas ou líderes de confiança antes de decisões complexas amplia a visão e reduz erros por impulso.

O papel das empresas na criação de um ambiente mais leve

Para o diretor de Pessoas e Cultura, a forma como uma empresa estrutura sua rotina de trabalho tem impacto direto sobre a clareza e a produtividade dos colaboradores. “Quando tudo é urgente e o volume de tarefas é desproporcional, as pessoas perdem a referência do que realmente importa. O papel da liderança é ajudar a reconectar propósito e prioridade”, explica Rennan Vilar.

Ele reforça que uma cultura organizacional saudável deve valorizar a objetividade e a comunicação transparente. “Empresas que oferecem suporte e clareza sobre o que é essencial para o negócio tendem a ter equipes mais engajadas e decisões mais alinhadas”, complementa.

Por fim, Rennan Vilar ressalta que a qualidade das decisões também depende da disciplina pessoal de cada profissional. “Manter uma rotina organizada, revisar objetivos semanalmente e reservar momentos para refletir antes de agir são atitudes que fazem diferença. A clareza não vem do ritmo, mas da pausa”, afirma. Para ele, as melhores decisões são aquelas que equilibram propósito, impacto e viabilidade. “Nem toda escolha precisa ser imediata. Às vezes, o mais produtivo é parar para pensar”, conclui.