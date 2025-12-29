Mais de 260 mil contribuintes recebem restituição da malha fina nesta segunda (29)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Agência Brasil
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 10:51
A Receita Federal realiza nesta segunda-feira (29) o pagamento do lote da malha fina referente ao mês de dezembro. Serão contemplados contribuintes que regularizaram pendências com o Fisco, além de restituições residuais de exercícios anteriores.
No total, 263.255 pessoas vão receber R$ 605,99 milhões. Desse montante, R$ 309,6 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal no reembolso.
Entre os beneficiados estão 178.030 contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição via Pix. Também aparecem na lista 34.796 pessoas com idade entre 60 e 79 anos, 5.310 acima de 80 anos, 11.344 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério e 4.087 pessoas com deficiência física ou mental, ou com doença grave. Outros 29.688 contribuintes não possuem prioridade legal.
A consulta ao lote está disponível desde o dia 22 e pode ser feita no site da Receita Federal. Para isso, basta acessar a área “Meu Imposto de Renda” e clicar em “Consultar a Restituição”. O serviço também está disponível no aplicativo da Receita para celulares e tablets.
O pagamento será efetuado na conta bancária ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda. Quem não encontrar o nome na lista pode acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), consultar o extrato da declaração e verificar se há pendências. Caso necessário, é possível enviar uma declaração retificadora e aguardar os próximos lotes.
Se a restituição não for creditada, por exemplo, em razão de conta desativada, o valor ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse período, o contribuinte pode solicitar o crédito em outra conta de sua titularidade. Após esse prazo, será necessário fazer a solicitação diretamente pelo Portal e-CAC, na opção de restituição não resgatada na rede bancária.