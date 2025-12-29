Acesse sua conta
Mais de 260 mil contribuintes recebem restituição da malha fina nesta segunda (29)

Pagamento será efetuado na conta bancária ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Esther Morais

  • Agência Brasil

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 10:51

Dinheiro
Dinheiro Crédito: Marcelo Camargo/Agencia Brasil

A Receita Federal realiza nesta segunda-feira (29) o pagamento do lote da malha fina referente ao mês de dezembro. Serão contemplados contribuintes que regularizaram pendências com o Fisco, além de restituições residuais de exercícios anteriores.

No total, 263.255 pessoas vão receber R$ 605,99 milhões. Desse montante, R$ 309,6 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal no reembolso.

Entre os beneficiados estão 178.030 contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição via Pix. Também aparecem na lista 34.796 pessoas com idade entre 60 e 79 anos, 5.310 acima de 80 anos, 11.344 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério e 4.087 pessoas com deficiência física ou mental, ou com doença grave. Outros 29.688 contribuintes não possuem prioridade legal.

A consulta ao lote está disponível desde o dia 22 e pode ser feita no site da Receita Federal. Para isso, basta acessar a área “Meu Imposto de Renda” e clicar em “Consultar a Restituição”. O serviço também está disponível no aplicativo da Receita para celulares e tablets.

O pagamento será efetuado na conta bancária ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda. Quem não encontrar o nome na lista pode acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), consultar o extrato da declaração e verificar se há pendências. Caso necessário, é possível enviar uma declaração retificadora e aguardar os próximos lotes.

Se a restituição não for creditada, por exemplo, em razão de conta desativada, o valor ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse período, o contribuinte pode solicitar o crédito em outra conta de sua titularidade. Após esse prazo, será necessário fazer a solicitação diretamente pelo Portal e-CAC, na opção de restituição não resgatada na rede bancária.

