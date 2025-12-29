DINHEIRO NA CONTA

Mais de 260 mil contribuintes recebem restituição da malha fina nesta segunda (29)

Pagamento será efetuado na conta bancária ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda



Esther Morais

Agência Brasil

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 10:51

Dinheiro Crédito: Marcelo Camargo/Agencia Brasil

A Receita Federal realiza nesta segunda-feira (29) o pagamento do lote da malha fina referente ao mês de dezembro. Serão contemplados contribuintes que regularizaram pendências com o Fisco, além de restituições residuais de exercícios anteriores.

No total, 263.255 pessoas vão receber R$ 605,99 milhões. Desse montante, R$ 309,6 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal no reembolso.

Entre os beneficiados estão 178.030 contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição via Pix. Também aparecem na lista 34.796 pessoas com idade entre 60 e 79 anos, 5.310 acima de 80 anos, 11.344 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério e 4.087 pessoas com deficiência física ou mental, ou com doença grave. Outros 29.688 contribuintes não possuem prioridade legal.

Veja a tabela com ganhos estimados com o novo imposto de renda após as mudanças 1 de 6

A consulta ao lote está disponível desde o dia 22 e pode ser feita no site da Receita Federal. Para isso, basta acessar a área “Meu Imposto de Renda” e clicar em “Consultar a Restituição”. O serviço também está disponível no aplicativo da Receita para celulares e tablets.

O pagamento será efetuado na conta bancária ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda. Quem não encontrar o nome na lista pode acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), consultar o extrato da declaração e verificar se há pendências. Caso necessário, é possível enviar uma declaração retificadora e aguardar os próximos lotes.